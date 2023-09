Fovu de Baham remporte la Coupe du Cameroun de football :: CAMEROON

Fovu de Baham s’impose face à PWD de Bamenda et est sacré pour la troisième fois, vainqueur de la Coupe du Cameroun.

C'est le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, qui a abrité cet évènement qui clôture généralement la saison sportive au Cameroun.

Pour Fovu de Baham , il était question de chercher un troisième titre après les éditions remportées de 2001 et de 2010, et pour PWD, rééditer l’exploit de 2021.

Dès l’entame de la rencontre, Fovu semble plus affamé et inscrit le premier but à la 10ème minute grâce à une action de classe de Hansi Muller Douma Mbappe. Fovu mène 1-0, et ce sera le score à la mi-temps.

A la reprise, les « Abakwa Boys » de Bamenda sont plus entreprenants. Ils manquent par deux fois d’égaliser alors que jusque-là, leur première mi-temps était stérile avec seulement un seul tir cadré.

Malgré ces assauts de PWD de Bamenda, c’est plutôt Fovu Club de Baham qui enfonce le clou à la 62ème minute par un coup franc inscrit magistralement par Cyrille Ngango Eheck. Fovu 2-Pwd 0.

PWD de Bamenda jouait cette finale avec un effectif complètement reconstruit. Le club ayant vu partir de nombreux cadres comme Leonel Ateba, Etta Bawak ou encore Karim Bello. Les Abakwa Boys ne remporteront donc pas un deuxième trophée consécutif.

Ce trophée prendra ainsi la route nationale numéro 4 pour Baham, pour cette année 2023 . In fine, Fovu savoure ainsi son troisième sacre dans cette compétition.