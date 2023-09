CAMEROUN :: Péages routiers automatiques:Calomnies et désinformation sur les tarifs arrêtés par Tollcam de Razel :: CAMEROON

Depuis quelques heures, des informations non vérifiées et non fondées, et relayées sur les réseaux sociaux, donnent connaissance que le concessionnaire chargé de la construction et de la gestion des péages routiers automatiques au Cameroun,Tollcam , une entreprise mise en place par le consortium français Razel Bec- Egis Projets, a fixé les tarifs de franchissement de 600 à 5600 francs CFA.

Une information non fondée, d'après les vérifications effectuées par Camer.be auprès du coordonnateur du Programme de Sécurisation des Recettes routières à la direction générale des Impôts ( ministère des Finances).

Selon nos informations, en attendant la communication officielle qui précédera la mise en service effective des sept premiers postes de péage routiers automatiques, sur les 14 à construire par le consortium français, en vertu du contrat de partenariat y relatif, Camer.be qui est allé à la source, s'est fait dire que pour le moment, seul le tarif unique de 500 francs CFA, sera appliqué pour tous les types de véhicules au franchissement.

Et notre source de nous indiquer que la procédure d'abonnement à réduit pour les riverains et les véhicules de service, est cours de finalisation, pour une implémentation dans les applicatifs du concessionnaire.

Au final, à en croire le coordonnateur du Programme de Sécurisation des Recettes routières, les tarifs de 600 à 5600 francs CFA, sont applicables au seul péage automatique de Kribi - Lolabé.

À toutes fins utiles, Tollcam , entreprise du consortium français Razel Bec-Egis Projets, est concessionnaire des 14 péages routiers automatiques du Cameroun. La construction des sept premiers ouvrages est achevée, et les 14 péages routiers automatiques ont été choisis sur l'ensemble du territoire national, en fonction de leur rentabilité ( trafic). Mais avant cette initiative jugée salutaire par plusieurs experts, il était avancé que le Cameroun perdait environ 10 milliards francs CFA par an, du fait de la distraction des fonds par les agents de l'État commis aux postes de péages routiers.

Aussi la construction des 14 péages routiers automatiques, a-t-elle été confiée à Tollcam de Razel Bec-Egis Projets, pour un coût avoisinant 42 milliards francs CFA. Le consortium français, selon les termes du contrat PPP, a hérité de la gestion des ouvrages pendant une période de 20 ans. Celle-ci inclut les deux ans prévus pour l'érection des ouvrages, et le décompte a commencé le 10 juin 2022. En somme, le consortium français Razel Bec-Egis Projets va exploiter les 14 péages routiers automatiques pendant 18 ans.