CAMEROUN :: La presse en deuil : Le journaliste Alain Njipou du quotidien Le Messager quitte la scène :: CAMEROON

Notre confrère est mort, ce samedi 23 septembre 2023, des suites de maladie.

Alain NJIPOU était rédacteur-en -chef du quotidien Le Messager, et grand reporter. Il a rendu son dernier souffle à l’gôpital général de Douala, après avoir lutté pendant une dizaine d'années, contre l'insuffisance rénale.

Allain NJIPOU était issu de la 31è promotion de l’Ecole Supérieure des Sciences de l’Information et de la Communication (ESSTIC). La célébration de son anniversaire le 24 août dernier, aura été la dernière joie de sa vie. Il y a presque 10 ans, le journaliste avait bénéficié du soutien de Samuel ETO'O, l'ancien capitaine des Lions indomptables, pour ce qui était de sa prise en charge médicale.

L'annonce de sa mort a déclenché une vive émotion sur les réseaux sociaux.

« Je retiens de cet ami et confrère, l’image d’un travailleur acharné et infatigable. Un professionnel aux qualités exceptionnelles. Comme certains de nos compatriotes, il a souffert pendant près de dix ans d’une insuffisance rénale qui l’obligeait à subir deux séances de dialyse chaque semaine. Très coûteuse, cette terrible maladie qu’il a affrontée avec courage et foi, pendant près d’une décennie, a malheureusement eu raison de lui ce jour. Après Albert Honoré Étamé Kouoh, mort en janvier 2013 des suites de maladie aussi, c’est ainsi le deuxième journaliste du Quotidien de la rue des Écoles à nous quitter en dix ans. Vas et reposes en paix cher ami, confrère et camarade ! », a écrit le journaliste Roland Djotié.

De passage il y a juste quelques semaines sur le plateau d'Equinoxe TV lors de l'émission " Équinoxe Soir", Alain NJIPOU, quoique suffisamment affaibli, n'avait rien perdu du journaliste iconoclaste qu'il était. Il exprimait d'ailleurs son inquiétude quant au recul des libertés fondamentales et de la démocratie au Cameroun. Malheureusement, l'insuffisance rénale a eu raison de lui, et il n'aura donc pas l'opportunité de vivre ce grand pays dont il rêvait : le Cameroun.