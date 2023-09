ENJEUX DE L’ALTERNANCE AU CAMEROUN ET LE CONTROLE DES TERRES RARES :: CAMEROON

En mettant en avant la stratégie infrastructures contre matières premières, la Chine venait rompre avec les vieilles habitudes qui maintenaient sous-développés les pays qui pourtant étaient pourvoyeurs en matières premières. Aucun secteur d’activité au monde ne pouvait rivaliser avec le niveau de corruption existant dans l’industrie extractive en Afrique, plus de 60 milliards de dollars de fuite par an. Hier c’était le cuivre, le pétrole, l’uranium, désormais c’est les terres rares.

Pour comprendre l’enjeu autour de ce minerai, commençons par lire cet extrait du Monde Diplomatique :

« Dans la province du Jiangxi (sud-est de la Chine), la scène se déroule le 20 mai 2019 à Ganzhou, ville d’une dizaine de millions d’habitants. M. Xi Jinping, le président chinois, déambule dans les allées d’une usine d’aimants de terres rares. Pour cette « visite d’inspection » largement couverte par la presse officielle, il est accompagné de M. Liu He, son principal conseiller économique, négociateur en chef avec les États-Unis, chargé de désamorcer le conflit commercial entre les deux puissances.

La date du séjour du duo n’a rien d’anodin : dix jours auparavant, l’administration du président américain Donald Trump franchissait une nouvelle étape dans la guerre commerciale en remontant le niveau des droits de douane américains sur 200 milliards de dollars de biens chinois. Washington plaçait dans la foulée le géant des télécommunications Huawei sur liste noire, l’empêchant ainsi de se fournir en composants américains, dont certains lui sont indispensables (semi-conducteurs, système d’exploitation Android). Deux coups durs pour Pékin, pris par surprise.

En mettant en scène, quelques jours plus tard, sa visite dans une usine de terres rares, M. Xi souhaite envoyer un message qui ne souffre aucune équivoque : la Chine possède un instrument possible de rétorsion aux coups de boutoir américains. La presse et certains chercheurs chinois se chargent des sous-titres : la Chine pourrait cesser du jour au lendemain de fournir les entreprises américaines en terres rares. Dans un commentaire en anglais publié par le quotidien chinois Global Times, le professeur Jin Canrong, qui enseigne les relations internationales à l’université Renmin de Pékin, juge que la Chine « possède trois atouts maîtres pour remporter la guerre commerciale contre les États-Unis », dont l’interdiction des exportations de terres rares. Peu de temps après, l’organisation représentant les industriels chinois du secteur se déclare officiellement favorable à l’instauration de telles mesures de rétorsion. » Le monde diplomatique par Camille Bortolini, Juin 2020.

La Chine représente aujourd'hui 60 % de l'extraction et plus de 90 % du raffinage des terres rares, selon l'Agence internationale de l'énergie. Dans ce contexte de guerre commerciale, les Américains ambitionnent de relancer la production et de renforcer la coopération avec certains états, producteurs de terres rares et des grandes réserves. On peut citer parmi ces réserves, le Vietnam, le Brésil et le Cameroun (encore non estimé). C’est un groupe de 17 minerais aux propriétés électromagnétiques particulières utiles pour les véhicules électriques, à la téléphonie, aux éoliennes, les écrans plasma, LCD, électronique, ou encore pour l’industrie d’armement.

Un mois après le coup de semonce de Xi Jinping sur le potentiel de nuisance de la chine dans le domaine des terres rares, la banque mondiale rendait publique les résultats d’une étude sur le potentiel minier du Cameroun, étude réalisée entre 2014 et 2018.

C’est en tout 300 sites miniers dans cinq régions qui dévoilaient les richesses du Cameroun en or, zinc, uranium, nickel, rutile , manganèse et surtout l’abondance des 17 minerais appelés terres rares.

Un autre acteur majeur dans cette bataille de contrôle des terres rares, et pas de moindre, l’Union Européenne. En décembre 2021, Ursula von der Leyen a dévoilé le projet Global Gateway, qui doit mobiliser 300 milliards d’euros de financements publics et privés pour faciliter l’exploitation de grandes réserves de terres rares très peu exploitées détenues par les africains. L'Europe essaye d'échapper à sa dépendance de la Chine sur ces terres rares et d’accéder à des ressources minières indispensables à la transition énergétique comme le cobalt, le cuivre, lithium… Le Cameroun est plus que jamais déterminé à devenir un gigantesque chantier minier :

« L’objectif c’est de faire appel à de très grandes sociétés minières dans le monde pour venir exploiter les données qu’on vient d’avoir de la Banque Mondiale […] cette fois on veut travailler avec les sociétés qui ont une renommée dans les filières concernées et que le Cameroun devienne un chantier minier. » Fuh Calistus Gentry ministre des mines et du développement technologique.

En 2003 le président de la république a ouvert le pays aux explorations mais avait mis les verrous sur le permis d’exploitation. Si en 2023 l’extraction minière ne représente pas 01 % du PIB du Cameroun, c’est parce qu’il y a une volonté de ne pas dilapider ces ressources au profil des puissances prédatrices.