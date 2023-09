COMMENT LA ROUTE VA FAIRE DE TIBATI UN PILIER DE L’AGROINDUSTRIE DU CAMEROUN :: CAMEROON

La construction de la route Yaoundé-Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngatt cache un gros projet qui va changer la physionomie de la ville de Tibati, et son importance dans l’économie nationale. Pour partir de Yaoundé pour Tibati, il fallait passer par Bertoua, Garoua Boulaï, Ngaoundal, et enfin Tibati, soit 921 Km par la route. Le projet routier en cours permettra de partir de Yaoundé directement pour Tibati en moins de 06 h de temps. Une liaison directe entre le centre et l’Adamaoua.

Tibati est un important bassin agricole et de pèche du Cameroun, on y cultive du mais a l’échelle industrielle, du manioc, de la patate, l’igname, arachide, fruits et légumes tropicaux (mangues, goyaves, oranges, avocats, etc.) Tibati est aussi connu pour la qualité du miel produit localement, l’apiculture étant très développé.

Quand la route passe, le développement suit

Le goudron traverse désormais Tibati pour N’Gaoundéré venant de Yaoundé .Pour les promoteurs privés de la localité, il faut en profiter, sortir de l’agriculture et élevage de subsistance pour le développement de l’agro-industrie dans un environnement ou les pertes post récoltes sont évaluées a plus de 25%.D’où le projet du complexe agro-industriel de Tibati.

A Tibati depuis bientôt un an, le profilage e le terrassement se poursuit, la borne délimitant le projet est déjà en place, c’est 95 000 hectares de terres qui ont été octroyées à une société camerounaise Tawfiq Agro Industry, pour le développement d’un complexe agro-industriel visant à réduire les importations massives de denrées alimentaires de l’Occident. Le coût du projet évalué à 100 milliards de FCFA sur 10 ans va générer 7 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects.

Tawfiq Agro Industry n’est pas un novice, elle a fait ses preuve dans le projet de cacao de Yoko : « En 2016, lorsque nous partions à Yoko (commune la plus vaste du Cameroun) pour faire 50 hectares de cacaoyers, on nous disait que c’était impossible parce qu’aucune entreprise ne l’avait jamais fait avant. L’année d’après, nous avons fait 250 hectares. À Ngaoundéré, nous disposons également d’un ranch privé de 1 000 hectares, dans lequel nous exerçons dans le domaine céréalier et l’élevage »confiait le DG Habibou Abdoul Malik à l’ONG Mongabay .

A Tibati, Tawfiq Agro Industry va développer les plantations de maïs sur une superficie de 10 000 ha, du manioc et du riz sur une superficie de 5000 ha chacune et du soja sur 5000 hectares également. Tawfiq va implanter quatre unités de transformation industrielle sur une superficie de 5000 ha. Il s’agit d’une unité de décorticage du riz ; de celle de production d’huile de soja et du tourteau ; d’une unité de production de jus naturel et enfin d’une usine de transformation de maïs en farine, remoulage et en semoule. Sans oublier le développement sur un périmètre de 10 000 ha, l’élevage moderne des bovins et les vaches laitières pour la production du lait.

Le Cameroun est en quête d’investisseurs privés dans le domaine agricole, 400 000 hectares de terres sont prévus par l’état A TRAVERS LE ministère de l’Agriculture et le Développement rural (Minader) sur l’axe Ntui-Yoko-Tibati qui est un important bassin agricole au Cameroun désormais traversé par une route goudronnée financée par la BAD.