CAMEROUN :: Ultimatum de 30 jours pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière :: CAMEROON

C’est le délai maximal accordé par Issa Tchiroma Bakary, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, aux travailleurs étrangers en situation irrégulière. En visite dans la région du Littoral dans le dans le cadre de la poursuite de son plaidoyer dans les 10 régions du Cameroun, auprès de tous les acteurs publics et privés concernés par le travail des personnels de nationalité étrangère sur le territoire Camerounais, le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Issa Tchiroma Bakary, a lancé depuis la ville d'Edéa dans la région du Littoral, un ultimatum de 30 jours aux travailleurs étrangers clandestins afin de qu'ils se conforment aux dispositions de loi des finances 2023. Cette loi prescrit en effet en son article vingt-deuxième, alinéas 1, 2 et 3 d’un prélèvement de « deux mois de salaire et quelques avantages » au titre des frais de visa de travail apposé sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère.

Ce prélèvement constitue la contribution des travailleurs étrangers à la formation professionnelle des jeunes camerounais selon Issa Tchiroma Bakary. En effet, quoique la formation professionnelle soit devenue « une priorité nationale », les différents engagements financiers de l’Etat ne permettent pas à ce dernier de faire face aux multiples sollicitations urgentes et indispensables du ministère en charge de cette importante question.

Aussi le gouvernement a-t-il pensé à faire participer les travailleurs étrangers qui occupent des emplois à la place des camerounais à la constitution d'un fonds destiné à financer la formation professionnelle et l’emploi, de manière à ce que le Cameroun dispose à terme d’un capital humain compétitif pour les besoins de l’économie nationale, socle de l’émergence projetée en 2035. La visite de travail du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle dans les différents localités qui abrite des entreprises qui emploient les travailleurs de nationalité étrangère vise tout principalement à vérifier le degré appropriation de la loi de finances 2023 et d'autres textes réglementaires, notamment sa circulaire du mois de juin 2022 qui stipule que « le ministre ne devrait accorder de visa de travail à un travailleur de nationalité étrangère, que s’il est prouvé qu’il n’existe pas de camerounais compétent au poste sollicité », ou si l’employeur « prouve qu’il a embauché également un camerounais qui assiste le travailleur de nationalité étrangère, pour des besoins de transferts de technologies et de compétences ».

Chacune des étapes de sa tournée de travail dans le Littoral a été précédé de visite d'entreprise, suivie d'une séance de travail avec les responsables d'entreprises concernées par la question de la main d'oeuvre étrangère. « Nous sommes venu ici pour nous assurer ils [les travailleurs étrangers et les employeurs] sont parfaitement au courant de cette loi rappeler que cette loi s'impose à tout le monde », a-t-il indiqué.

Respecter les lois

Le moins qu'on puisse dire que l'appel du ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle ne fait pas courir beaucoup de monde. Situation qui a quelque peu irrité le ministre qui n'a pas manqué de le faire savoir. « Nous sommes au courant de toutes les sociétés qui emploient les étrangers. Nous leur demandons de nous respecter et de respecter nos lois », a-t-il lancé. « S'il y a des malins qui, bien qu'ayant pris connaissance de cette loi, sont retissant pour son respect, je veux leur dire qu'ils n'ont d'autre choix que de rester les lois de la République. Mais si pour une raison ou pour une autre, ils ne se sentent pas l'âme pour la mise en oeuvre de cette loi, qu’ils se rassurent qu'ils partiront de ce pays. Ils ne peuvent pas travailler à la place des camerounais et refuser de contribuer à la formation des camerounais » a-t-il ajouté. Les autorités administratives ont pour leur part averti qu'ils appliqueront « sans état d'âme ni faiblesses » les hautes instructions qui leur seront données par Issa Tchiroma Bakary