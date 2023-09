CAMEROUN :: Enquête de la COBAC : Controverse sur les Comptes Bancaires de la FECAFOOT pour les Joueurs :: CAMEROON

La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) se retrouve de nouveau au cœur d'une controverse, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas du football lui-même, mais de questions financières. Avant la Coupe du Monde, la FECAFOOT a pris l'initiative d'ouvrir des comptes bancaires pour les joueurs auprès de la United Bank for Africa (UBA). Ces comptes devaient être utilisés pour le transfert des primes des joueurs dans le cadre de la Coupe du Monde au Qatar.

Cette démarche a soulevé des préoccupations quant à la légalité et à la transparence du processus. En effet, l'ouverture de ces comptes a été réalisée sans le consentement ni l'autorisation des joueurs concernés, ce qui a déclenché une enquête de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC).

L'affaire a été rendue publique lorsque le père du joueur Choupo-Moting a exprimé son désaccord dans une interview après la Coupe du Monde. Il a déclaré : "Les nouveaux comptes UBA ouverts aux joueurs avant cette Coupe du Monde posent problème. On ne peut pas ouvrir des comptes pour un joueur sans lui demander son avis. C'est au joueur de choisir sa banque, et ce n'est pas à la fédération de le faire sans explication, ce qui est en train de se produire. Maxim a déclaré qu'il n'avait pas encore signé, qu'il transmettrait le dossier à son manager, c'est moi, qui s'en occuperait."

Il a également exprimé son souhait de comprendre pourquoi les primes des joueurs étaient versées dans un nouveau compte UBA au lieu des comptes bancaires existants, tels que ceux connus par la FECAFOOT.

La COBAC, l'organe de réglementation bancaire en Afrique Centrale, a réagi à cette affaire en lançant une enquête pour déterminer si l'opération d'ouverture de comptes chez UBA était conforme à la réglementation bancaire en vigueur. En effet, les réglementations internationales et nationales interdisent aux banques d'ouvrir des comptes sans l'identification et l'autorisation préalable des titulaires de ces comptes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'enquête de la COBAC examinera les circonstances entourant l'ouverture de ces comptes, notamment la responsabilité des responsables de la FECAFOOT et de la banque UBA dans cette affaire.

Cette affaire met en lumière l'importance de la transparence et de la conformité aux réglementations bancaires, même dans le domaine du sport. Les résultats de l'enquête de la COBAC permettront de déterminer si des mesures disciplinaires ou légales sont nécessaires et si des changements sont nécessaires dans la manière dont les finances des équipes nationales de football sont gérées au Cameroun.