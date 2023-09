L’éducation à la gestion financière au Cameroun :: CAMEROON

Je connais beaucoup de Camerounais qui sont plus nantis que moi, mais paradoxalement ils sont toujours en difficulté pécuniaire. Et vous savez pourquoi ? C’est parce qu’ils n’ont pas été initiés à une bonne éducation à la gestion financière…

Règle N°1 : l’humilité

La première leçon si vous souhaitez ne pas avoir de problèmes d’argent, c’est de savoir rester simple ! Vous devez cultiver votre humilité pour ne pas prioritairement chercher à impressionner votre entourage, sinon vous foncerez tout droit dans le mur !

La simplicité, ça se travaille. La modestie doit devenir votre seconde nature. L’imitation et la comparaison doivent disparaître de votre vocabulaire. Il faut savoir que ce que vous possédez réellement, c’est beaucoup plus important que ce que les autres croiront que vous possédez. Parce que parmi mes amis qui sont riches, il y en a qui ont des revenus incroyablement exorbitants. Mais paradoxalement ils sont toujours en difficulté pécuniaire, parce que bien souvent, ils vivent bien au-dessus de leurs moyens. Ils s’engagent aussi régulièrement dans des dépenses qui sont davantage ostentatoires que réellement nécessaires…

N’achetez pas des choses superflues juste pour épater la galerie. N’organisez pas des cérémonies dispendieuses pour impressionner votre voisinage. Apprenez à maîtriser méticuleusement quels sont vos revenus réels, et surtout quelles sont vos charges impondérables. Pensez aussi à épargner. Ne vous mettez pas dans la peau d’un milliardaire alors que vous n’êtes qu’un prolétaire, et surtout cultivez incessamment votre humilité. Si on vous demande de faire une dépense alors que vous sentez que vous en êtes incapable, répondez tout simplement que « Je ne peux pas ! »

La gestion des dettes

Je vous avais déjà dit ici que je ne vais plus jamais prêter mon argent à un Camerounais ! Parce que quand ils te demandent un emprunt ils sont toujours obséquieux et mielleux, mais dès que tu leur réclames ton remboursement ça devient que « Mon frère, il y a même quoi avec toi ? À cause d’une maigre petit dix mille francs que tu m’as prêté, je ne vais plus respirer avec toi ? »

Vous voyez alors les Camerounais ?

Bref, je n’aime pas prêter de l’argent mais je n’en emprunte pas non plus. Parce que la deuxième leçon, c’est d’emprunter de l’argent exclusivement en cas d’extrême nécessité ; ou en cas d’urgence !

Il y a des femmes ici qui s’endettent pour aller s’acheter des mèches brésiliennes (ce n’est pas la sorcellerie ça ?). Il y a des hommes ici qui s’endettent pour aller s’acheter une nouvelle voiture. Il y a même de petits adolescents qui s’endettent auprès de nos opérateurs téléphoniques MTN et Orange, parce qu’ils ont besoin de quelques forfaits data pour aller se pavaner inutilement sur TikTok… Tsuip ! La dette doit être quelque chose de rentable ou bien de viable. Si vous voulez prendre un crédit, ça doit être pour vous rapporter de l’argent. Ça doit être pour acquérir un matériel de travail, financer une formation ou un apprentissage, ou alors pour rémunérer l’un de vos prestataires. Vous devez engager des dettes uniquement si elles sont productives ou vitales, et vous devez maîtriser les mécanismes qui vous permettront de les rembourser sans toutefois vous mettre en difficulté…

La discipline financière et la rigueur

La discipline financière c’est un peu comme l’humilité, sauf que c’est un peu plus compliqué à pratiquer pour certaines personnes. Je m’explique : tu as de l’argent dans ton compte en banque ou alors dans ton Orange money, mais tu refuses de t’accorder certains plaisirs tant que cet argent est insuffisant pour réaliser tous tes projets. Hein ? Combien de Camerounais sont-ils capables de tenir cette discipline ?

Parce que dès que quelqu’un a un peu de « riz » ici à Douala, c’est toute la République qui doit le savoir ! Alors que la rigueur financière nécessite une certaine astreinte, et que pour bien gérer son argent, il faut souvent savoir faire des sacrifices. En français facile, cela signifie qu’il faut savoir faire des privations. Car ce n’est pas parce que tu as un peu d’argent que tu dois te permettre le luxe de t’acheter tout ce que cet argent pourrait t’offrir, sinon tu vas rapidement te retrouver complètement déplumé. Ce n’est pas parce que tu as gagné 50 000 FCFA au cours d’une petite transaction, que tu dois aller offrir la bière à tous les gens du carrefour pour que des inconnus t’appellent « président ». Ce n’est pas parce que tu viens de percevoir ton salaire, que tu dois absolument aller déguster les escargots ou les gambas dans un restaurant VIP de Bonapriso. Non, non et mille fois non !

Il faut savoir rester sobre. Il faut parfois savoir se faire violence. Il faut être frugal, et se contenter du strict nécessaire. Il faut se concentrer sur les dépenses prioritaires et se distancer des appétences qui sont superfétatoires. Il faut quelquefois se faire plaisir aussi de temps à autre, bien sûr, bien évidemment, mais sans jamais se lancer dans les folies et les excès. Et si vous souhaitez réaliser un gros achat ou alors une dépense qui est relativement importantissime, rassurez-vous au préalable que cet investissement ne va absolument pas vous mettre en difficulté !

L’anticipation des dépenses

Il faut savoir anticiper sur vos dépenses. Je veux dire, il faut éviter d’être surpris. Car si vous êtes un bon gestionnaire, vous devez déjà identifier complètement quelles sont vos charges fixes. Vous devez savoir que vous avez le loyer à payer, le câbleur, les factures d’eau et d’électricité, les imprévus, les maladies, la bouteille de gaz, etc.

Évitez d’être désorientés par des choses qui sont pourtant prévisibles et même anticipables. Si vous devez rencontrer votre bailleur à la fin du mois, commencez déjà à réserver son argent au moins deux semaines à l’avance. Si vous savez que vous ne gagnez pas beaucoup d’argent, évitez de multiplier les conquêtes féminines et les rendez-vous galants qui vous coûtent une fortune. Si vous êtes un modeste salarié ou pourquoi pas un simple petit jongleur, pourquoi absolument vouloir faire une dizaine d’enfants uniquement pour démontrer que vous êtes un véritable Bantou ? Hein ? Vous faites même ça comment ?

Selon votre budget, il faudra impérativement prévoir les imprévus, et cela vous évitera de contaminer vos urgences à votre entourage. Il faut vivre selon vos moyens, et ne pas vous engager sur des choses qui vont vous rattraper plus tard. Il ne faut pas chercher à vivre comme mon ami Pierre La Paix Ndamè, parce que vous ne connaissez pas l’origine de sa fortune et vous ne savez pas comment il a travaillé pour accumuler tout cet argent. Il faut contrôler vos entrées et vos sorties. Il faut éviter d’être à la merci de son employeur et même de la vie en général, c’est-à-dire que vous devez être capables de survivre presque normalement (pendant au moins six mois) même lorsque vous venez de perdre votre travail !

L’éducation à la rationalité financière

Donc je connais beaucoup de Camerounais qui gagnent bien leur vie, mais paradoxalement ils sont toujours en difficulté pécuniaire. Et vous savez pourquoi ? C’est parce qu’ils n’ont pas encore été initiés à une bonne éducation à la gestion de leurs finances…

L’éducation à la comptabilité ! Si vous voulez bien gérer votre argent, vous devez déjà parfaitement maîtriser ce que vous gagnez, ce que vous dépensez et ce que vous investissez durant une période bien déterminée. L’éducation à la responsabilité ! Car bien gérer son argent, c’est surtout le dépenser de façon responsable. C’est assumer pleinement les charges qui s’avèrent indispensables, au détriment des nombreuses dépenses qui sont souvent facultatives voire surérogatoires. L’éducation à la gestion financière, c’est un cours d’éducation civique que l’on devrait enseigner à tous les Camerounais.

Parce que je connais beaucoup de compatriotes qui gagnent beaucoup d’argent, mais paradoxalement ils sont systématiquement toujours foirés ! Ils sont généralement endettés pour la plupart, et quand ils gagnent un petit gombo ils vont immédiatement le dilapider dans les inutilités. Et si tu viens leur parler de la gestion de leur argent, ils vont te demander que « Ah’ka, c’est ça qu’on mange ? », puisqu’ils savent qu’ils pourront régulièrement compter sur la générosité d’un parent ou bien d’un ami. Alors que tout le monde peut être riche hein, mais à condition de savoir parfaitement manipuler et bien rentabiliser son argent.