CAMEROUN :: Douala :Douze présumés bandits armés interpellés par la Police Judiciaire :: CAMEROON

Il ont été présentés à la presse le mercredi 20 septembre par le chef de l'unité anti-gang de la police judiciaire Édou Essono Arsène.

Les habitants des quartiers de Ndogpassi, Village et New Bell à Douala peuvent enfin respirer. Ceci grâce à cette autre opération réussie de la Police Judiciaire qui a permis l'interpellation de 12 individus présentés comme des bandits de grand chemin qui ont semé la terreur dans les quartiers cités plus haut ces dernières semaines.

Mercredi 20 septembre 2023, ils ont été présentés au public. Ces individus étaient accusés de cambriolages et de terroriser régulièrement les populations de ces quartiers.

Selon Edou Arsene Essono, chef de l’unité anti-gang de la Police Judiciaire, cette opération a été menée suite à de nombreuses plaintes des habitants. « Après avoir reçu plusieurs plaintes des populations de New Bell, Ndogpassi et Village, nous avons mobilisé nos effectifs pour une opération spéciale afin de mettre la main sur ces voyous qui perturbent la tranquillité des habitants. Nous avons réussi et lors de leur interrogatoire, ils nous ont expliqué leur mode opératoire. Ils menacent leurs victimes et vandalisent les véhicules pour voler », a-t-il expliqué.

Lors de leur présentation, les objets volés, les armes et les gadgets militaires qu’ils utilisaient ont été exposés aux locaux de la police judiciaire. « Lors de la perquisition de leurs cachettes, nous avons trouvé en leur possession deux poignards, des gadgets militaires et de nombreuses pièces de motos volées », a ajouté Edou Arsene.

Tous les suspects, âgés entre 20 et 34 ans, ont été renvoyés en cellule en attendant leur comparution devant les autorités judiciaires du tribunal militaire de Douala.

Cette opération réussie démontre l’efficacité de la Police Judiciaire dans sa lutte contre la criminalité et sa volonté de garantir la sécurité des habitants de Douala.

Les populations des quartiers concernés peuvent désormais espérer retrouver un climat de tranquillité et de sérénité grâce à cette action policière.