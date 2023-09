CAMEROUN :: UCB entre dans une nouvelle ère avec RAZZL :: CAMEROON

La nouvelle signature de boissons gazeuses de l'union Camerounaise de Brasseries (UCB) a été dévoilée ce 20 septembre.

C'est un véritable bon vers l'innovation que vient de réaliser l'union Camerounaise de Brasseries en présentant ce mercredi 20 septembre 2023 aux hommes et femmes de médias et aussi aux consommateurs sa nouvelle marque de boissons gazeuses.

RAZZL , est la nouvelle signature des boissons gazeuses de l'union Camerounaise de Brasseries et comme son nom devrait l'indiquer, elle est présentée dans ses différents parfums comme un concentré audacieux de saveurs petiĺlantes adaptées au contexte local.

Proposé en quatre sauveurs (grenadine, orange, cola et limonade), RAZZL se définit comme la boisson officielle de la jeunesse camerounaise et africaine et l'on comprend mieux le choix de l'artiste Rinyu comme son ambassadrice.

Devant un parterre d'hommes et de femmes de médias, le top management de l'union Camerounaise de Brasseries a tenu à préciser la cible à qui s'adresse cette nouvelle signature.

A ce propos, M. FRANCIS MBONGUE, le DIRECTEUR NON ALCOHOLIC BEVERAGE (DIRECTEUR BOISSON NON ALCOOLISE) dira que " Notre cible ce sont les 14-21 ans et vous allez comprendre pourquoi ... tout le monde peut en consommer librement mais notre cible est celle citée plus haut . Nous avons choisi de leur addreser cette marque parce que c'est une marque qui porte une ambition pour le jeune africain. Nous ne voulions pas construire une marque que pour le Cameroun , il y'en a deja. Nous voulons positionner Razzl comme la marque du jeune africain qui a des reves et qui est ambitieux".

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle marque, UCB a choisi Rinyu comme ambassadrice. Artiste émergente talentueuse, Rinyu est connue pour sa créativité et son style unique, ce qui correspond parfaitement à l’esprit de Razzl. En tant qu’ambassadrice de la marque, elle participera à différents événements promotionnels, campagnes publicitaires et activités de marketing, tout en partageant son expérience personnelle avec Razzl à travers ses projets artistiques.

Connue pour son engagement envers l’innovation, l'Union Camerounaise de Brasseries a consacré de nombreux mois à la recherche et au développement de Razzl. Grâce à sa formule unique et à ses ingrédients issues d'une sélection minutieuse ,Cette boisson offrira des moments de plaisir â tous les palais et ambitionne de devenir rapidement incontournable sur le marché des boissons gazeuses.

Boisson officielle de la Can côte d'Ivoire 2023

Entre le dévoilement des différentes saveurs de Razzl et la présentation de son ambassadrice Rinyu, le Directeur General de l'union Camerounaise de Brasseries a tenu à faire une grosse annonce aux médias présents à cette conférence de presse de lancement. M. AUSTIN UFOMBA a annoncé que Razzl est la boisson officielle de la Can côte d'Ivoire 2024. Une déclaration qui vient confirmer la volonté mais surtout l'ambition pour Razzl de se positionner comme le numéro des boissons gazeuses