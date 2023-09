CAMEROUN :: Le Soi-disant Prophète Avah Nestor de Mbankomo Face à la Justice pour des Accusations de Sodomie :: CAMEROON

Un scandale secoue la communauté religieuse de Mbankomo alors que le soi-disant prophète Avah Nestor, fondateur du centre de restauration Bethesda, est sur le point de comparaître en justice le 12 décembre prochain. Les accusations portées contre lui sont des plus choquantes : il aurait sodomisé un adolescent qui fréquentait son église. De plus, il aurait tenté d'acheter le silence de sa victime avec la promesse d'un laptop, d'un iPhone et d'une somme de 50 000 FCFA.

Les faits allégués remontent à plusieurs mois, lorsque l'adolescent, dont l'identité reste confidentielle, aurait été victime de l'abus sexuel présumé de la part du prophète Avah Nestor. Selon les informations disponibles, l'adolescent aurait été manipulé et abusé au sein de l'église Bethesda, une institution religieuse dirigée par Nestor lui-même.

Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est la tentative présumée d'achat du silence de la victime. Le prophète Avah Nestor aurait proposé un ordinateur portable, un iPhone et une somme de 50 000 FCFA à l'adolescent, en échange de son silence sur l'incident. Cette tentative de dissimulation des actes présumés ajoute une dimension sordide à l'affaire.

Les autorités locales ont rapidement réagi à ces allégations choquantes en lançant une enquête approfondie. Les témoignages des membres de l'église et d'autres parties prenantes ont été recueillis pour établir la vérité dans cette affaire. La victime présumée a également été prise en charge par les services de soutien aux victimes d'abus.

La communauté de Mbankomo est profondément perturbée par ces révélations, d'autant plus que le prophète Avah Nestor était largement respecté au sein de l'église Bethesda. De nombreux fidèles sont confrontés à une crise de confiance, se demandant comment un leader religieux en qui ils avaient mis leur foi a pu être impliqué dans de tels actes répréhensibles.

Le procès du prophète Avah Nestor, prévu pour le 12 décembre prochain, suscite déjà une grande attention. La justice devra examiner les preuves présentées par l'accusation et la défense pour déterminer la culpabilité ou l'innocence du prévenu. Dans l'intervalle, la communauté religieuse de Mbankomo espère que la vérité éclatera et que justice sera rendue pour la victime présumée.

Cette affaire rappelle l'importance de la vigilance dans toutes les communautés religieuses, où la confiance envers les leaders spirituels peut être particulièrement forte. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle et de soutien aux victimes pour prévenir et traiter les abus au sein de ces institutions.

L'affaire du prophète Avah Nestor continuera d'être suivie de près, et elle pose des questions fondamentales sur la responsabilité des leaders religieux et la nécessité d'une transparence accrue au sein des églises et des communautés de foi.

Restez connectés pour les développements futurs de cette affaire.