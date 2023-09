FRANCE :: Conférence de presse en l’honneur des prisonniers politiques au Cameroun ce 23 septembre à Paris

En prélude de la grande soirée en l’honneur des prisonniers politiques au Cameroun qui sera organisée le 21 octobre 2023 en France, ce samedi 23 septembre 2023 à 14h30, à l'espace 55 à Paris, une conférence de presse est annoncée par les organisateurs de cet évènement.

C’est une initiative d’un collectif d’associations de la diaspora camerounaise à l'instar de Stop Repression, le Centre Franco Camerounais, le Cercle Belgo-Africain pour la Proomotion Humaine...

Selon les organisateurs de cette conférence de presse, cette démarche s'inscrit dans le sillage des actions entreprises par des organisations camerounaises et internationales ainsi que des personnes de bonnes volontés en faveur de la libération des prisonniers politiques du Cameroun.

L'on se rappelle que le 22 septembre 2020, les forces de sécurité du Cameroun ont tiré des gaz lacrymogènes et actionné des canons à eau pour disperser des manifestations pacifiques dans tout le pays. Elles ont arrêté plus de 500 personnes, pour la plupart des membres et sympathisants du MRC ( Mouvement pour la Renaissance du Cameroun). Les autorités ont passé à tabac de nombreuses personnes lors de ces arrestations, ainsi que lors de leur détention. Certains d'entre eux ont recouvré la liberté pendant que plusieurs sont encore détenus.

Face aux dures conditions carcérales et l'enregistrement de quelques cas de décès parmi les manifestants détenus, de nombreuses voix sont venues en soutien à ces derniers, en condamnant les lourdes peines infligées par les tribunaux militaires tout en exigeant de la part des autorités camerounaises leur libération.

En dehors de la conférence de presse qui est annoncée pour le 23 septembre 2023 à Paris, une grande soirée caritative est prévue le samedi 21 octobre 2023 à Argenteuil en région parisienne

Rendez-vous est pris pour la conférence de presse qui se tiendra ce 23 septembre 2023 à 14h30, à l'espace 55 à Paris