BELGIQUE :: 1ERE ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE LA BEAUTÉ ET DU COSMÉTIQUE AFRO (S.I.B.C.A) :: BELGIUM

Les 10, 11 et 12 novembre 2023, à l’espace corporatif AREA 42 (Rue des Palais 46, 1030 Bruxelles), accueillera pour la première fois la Grande 1ere édition du Salon International de la Beauté et du Cosmétique Afro (S.I.B.C.A).

Le SIBCA investit pour sa première édition l’espace Area 42 en plein cœur de la capitale européenne, un emplacement de choix pour un événement qui se veut incontournable et révolutionnaire.

Initiative de promotion de la beauté de la femme noire, le SIBCA pour cette édition, s’engage à lutter contre la dépigmentation de la peau, à combattre les préjugés sur les cheveux texturés, à encourager le développement durable et à soutenir les initiatives entrepreneuriales du secteur.

Ce salon des professionnels offre une véritable expérience éducative de la beauté et du cosmétique pour peaux noires et métissées. Une véritable plateforme de changement, où les marques, les professionnels et les passionnés de l'industrie se rassemblent pour promouvoir des normes de beauté inclusives, renforcer l'estime de soi et encourager les pratiques commerciales durables.

La beauté « afro » à travers l’histoire. Il est important de questionner le passé pour comprendre les enjeux économiques, culturels, sociétaux qui entourent la question de la beauté afro. Ce passé qui a favorisé une hiérarchisation de la beauté entraine encore aujourd’hui complexe, sentiment d’infériorité, dévalorisation de soi chez les afro descendant.es.

Les solutions du SIBCA ?

Une guérison interne qui mènera vers une affirmation identitaire plus forte et plus respectueuse de la condition des afro descendant.es. Mais surtout une approche collective pour promouvoir à travers les expertises et les experts une diversité de marque, une meilleure visibilité de l’industrie des cosmétiques afro à travers la mise en avant des marques de cosmétiques pour les peaux noires et métissées.

Le SIBCA, plus qu’un Salon de la beauté, le rendez-vous incontournable des experts de la beauté et du cosmétique pour peaux noires. 3 journées pour échanger, débattre, rencontrer les acteurs du secteur, amassez les connaissances. « Rejoignez-nous au SIBCA et ensemble, travaillons à bâtir un monde où la beauté est célébrée dans toute sa diversité, où le développement durable est valorisé et où la dignité, la responsabilité et le respect guident nos actions » explique Sandrine Essoka cheffe de

projet pour le SIBCA.

Vous y retrouverez une grande variété d’activités engageantes et informatives pour les participants : Conférences, Sessions thématiques, Expositions de produits et de techniques, B2B, Ateliers et table rondes.

A propos du SIBCA

Le Salon International de la Beauté et du Cosmétique pour les peaux noires et métissées (SIBCA) se veut être une plateforme de changement, où les marques, les professionnels et les passionnés de l'industrie se rassemblent pour promouvoir des normes de beauté inclusives, renforcer l'estime de soi et encourager les pratiques commerciales durables.

Le SIBCA est un projet porté par « Odyssée » une organisation qui promeut et valorise les initiatives entrepreneuriales Positives des diasporas Africaines en Europe et qui représente une économie en phase avec les enjeux sociétaux actuels, notamment par la promotion de l‘entrepreneuriat sociétal. https://sibca-event.com/

Contact presse : Makom.agency

Marcelle Kom / rpmakom@gmail.com / +32 470 0539 86