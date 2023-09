Urbanisation: Le Cameroun et l'UE lancent le projet plateforme :: CAMEROON

Les contours de ce projet financé par l’union européenne a été présenté ce 20 septembre à Yaoundé en présence de la ministre Célestine KEUTCHA COURTES

La plateforme urbaine designe un espace de réunion et d'échange entre les acteurs des secteurs concernés dans l'amélioration des politiques publiques en matière d'aménagement du territoire pour des villes durables et inclusives.

En d'autres termes, il s'agit de rendre les villes camerounaies plus attractives et plus écologiques et surtout mieux gérées L'initiative est comprise dans le programme “Cameroun villes vertes inclusives et durable” financé par l'Union Européenne (UE). A ce titre, les représentants de l'UE, du ministère de l'habitat et du développement urbain et du ministère de la décentralisation et du développement local entre autres ont saisi l'occasion du lancement officiel de la plateforme pour donner son importance.

Ainsi, le représentant de l’ambassadeur d l'Union européenne dans son allocution a tenu a indiqué en guise de préambule que ≪le sous-emploi des jeunes et la problématique du secteur de l'informel sont des facteurs de fragilité≫ ajouté au fait que: ≪ les villes camerounaises subissent les conséquences du réchauffement climatique à l'instar de la sècheresse>> sur la base de ces constats, la plateforme urbaine va s'étendre sur 3 grands projets: l'amélioration de la mobilité et du transport des citoyens à Yaoundé, la gestion des déchets et la lutte contre la pollution à Douala et la lutte contre le réchauffement climatique via le reboisement à Maroua. Notons que les 3 projets sont inclus dans le grand objectif qui est l'amélioration de la gouvernance urbaine.

Pour la ministre de l’habitat et du développement urbain, la plateforme urbaine ≪ouvrira à coup sûr une ère nouvelle dans la vie publique≫ Célestine KEUTCHA COURTES a émis le voeu ≪ qu'au terme de ce projet, les utilisateurs de la plateforme soient à même d'integrer les bonnes pratiques et d'utiliser les documents pour leurs projets≫. Si le MINDHU et l'UE sont les acteurs les plus visibles de la plateforme, il faut noter la participation d'autres structures comme le MINDDEVEL, le MINEPAT et les communautés territoriales décentralisées des zones concernées notamment les communautés urbaines. Notons d'ailleurs que les différents représentants de ces CTD ont tous applaudi des l'initiative au cours de leur interventions respectives. Mme KEUTCHA COURTES en sa qualité d'ancienne maire, exhorté les maires de villes à faire de la plateforme urbaine une ≪une priorité absolue≫ tout en saluant particulièrement l'apport des partenaires internationaux.

Cette initiative a aussi vu la participation du groupe “Expertise France” en tant que membre de l'agence française de développement et partenaire de l'UE. L'Union européenne qui investira dans ce projet la somme de 4,9 millions d'euros soit 3,214 milliards de Fcfa sur la période allant de Janvier 2023 à décembre 2026.