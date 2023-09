CAMEROUN :: Horreur à Kribi : Un Colocataire Assassiné et Enterré, les Détails Révélés :: CAMEROON

La paisible ville côtière de Kribi, au Cameroun, a été le théâtre d'un crime atroce qui a choqué la communauté locale. Les événements macabres se sont déroulés au cours de la semaine du 11 août dernier lorsque Maila Moïse, un résident de Kribi, a disparu mystérieusement.

Selon les membres de sa famille, Maila Moïse était un homme travailleur et débrouillard, mais depuis le 11 août 2023, il n'avait plus donné signe de vie. Inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles et constatant que son colocataire était également porté disparu, la famille de Maila Moïse a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Kribi contre un individu non identifié. L'enquête a été rapidement confiée au service spécialisé de la gendarmerie locale.

Dès le début de l'enquête, les enquêteurs ont identifié le colocataire de Maila Moïse comme le principal suspect. Des informations indiquaient que le colocataire avait été repéré du côté de Douala, mais il avait réussi à échapper à deux reprises à son arrestation. Craignant pour sa sécurité, le suspect présumé avait pris la fuite vers Yaoundé.

Cependant, quelques jours plus tard, les forces de l'ordre ont réussi à l'appréhender. Il a été menotté et escorté jusqu'à Kribi pour les besoins de l'enquête. Lors de son interrogatoire, l'homme dans la trentaine a d'abord nié toute implication avant de finalement avouer les faits.

Selon ses déclarations, une violente dispute avait éclaté entre lui et Maila Moïse, son colocataire, qui l'accusait d'avoir volé son téléphone portable. Les choses auraient dégénéré, et le suspect présumé aurait violemment agressé sa victime, causant sa mort. Après ce terrible acte, il aurait transporté et enterré le corps de sa victime dans une broussaille du quartier Londji à Kribi.

Lors de la reconstitution des faits, les enquêteurs ont effectivement découvert les restes osseux de la victime, encore revêtus de certains vêtements. Cette découverte macabre a ébranlé les autorités locales et la population.

En outre, les enquêteurs examinent une autre piste inquiétante : celle de savoir si le meurtrier présumé aurait mutilé le corps de sa victime, en particulier les parties génitales, dans le cadre d'un présumé trafic d'organes. Cette piste sombre soulève encore plus de questions sur la brutalité de ce crime odieux.

Le meurtre brutal de Maila Moïse a secoué la communauté de Kribi et suscite l'indignation dans tout le pays. Les autorités locales et les forces de l'ordre poursuivent leur enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire et traduire le suspect en justice pour ses actes épouvantables.