Doctorant en Cybersécurité de l'Université de Dschang au DEVCOM Army Research Laboratory

Depuis le 12 septembre 2023, Aymar Le Père Tchimwa, doctorant en cybersécurité à l'Université de Dschang, a entamé un stage de recherche au sein du DEVCOM Army Research Laboratory, le laboratoire de recherche scientifique de l'armée américaine. Ce stage, qui se poursuivra jusqu'au 29 décembre 2023, est une occasion unique pour ce chercheur junior de contribuer à un projet de recherche ambitieux intitulé "How to achieve cyber resilience by deceiving the attacker ?" (Comment atteindre la cyber résilience en trompant l'attaquant ?).

Objectif du Stage



Le stage d'Aymar Le Père Tchimwa s'inscrit dans le cadre du projet GMC-DRA (Game Theory and Machine Learning for cyber deception, resilience and Agility) mené par l'Unité de Recherche en Informatique fondamentale, Ingénierie et applications de l'Université de Dschang. Ce programme bénéficie du soutien financier du laboratoire de recherche de l'Armée américaine, offrant ainsi à chaque doctorant une bourse mensuelle de 250 USD. Le stage à l'Armée américaine vise à approfondir les connaissances en cybersécurité et à favoriser les mobilités internationales pour les doctorants.

La Coopération Scientifique



Dr. Charles Kamhoua, chercheur en cybersécurité, originaire du Cameroun et travaillant au sein du DEVCOM Army Research Laboratory, joue un rôle clé en facilitant cette collaboration scientifique. Il guide les doctorants du programme dans leur recherche de stages au sein de ce laboratoire multidisciplinaire de l'armée américaine. Aymar Le Père Tchimwa n'est pas le premier doctorant à bénéficier de cette opportunité, rejoignant ainsi Carole Kombou, une autre doctorante du projet GMC-DRA.

Les Travaux de Recherche



Aymar Le Père Tchimwa se penche sur un projet de recherche passionnant intitulé "Cyber resilience through measurements and attack graph analysis" (Résilience cybernétique grâce à des mesures et à l'analyse des graphiques d'attaques). Ses travaux visent à quantifier le niveau de résilience d'un système ou réseau informatique en utilisant les graphiques d'attaques. La cyber résilience consiste à maintenir la mission d'un système même en cas d'attaque. Il espère que ses recherches aboutiront à des résultats innovants et utiles dans le domaine de la cybersécurité.

Avec le soutien de ses directeurs de recherche, Aymar Le Père Tchimwa a déjà présenté des travaux lors de conférences internationales et soumis des projets d'articles à des revues spécialisées. Son engagement dans le projet GMC-DRA vise à encourager l'innovation et à produire des thèses de calibre international qui contribueront à l'industrie de la cybersécurité.