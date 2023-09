CAMEROUN :: Tragédie à Bagangté : Une fillette de 5 ans meurt dans un incendie :: CAMEROON

Une maison incendiée à Bagangté, dans le département du Ndé, a coûté la vie à Ange Kenya, une fillette de 5 ans, alors que sa mère était au travail. Sa petite sœur, Duchesse TCHOUA, âgée de 2 ans, lutte pour sa vie à l'hôpital. Les causes de l'incendie restent inconnues.

Le drame à Bagangté



Une tragédie a frappé la ville de Bagangté, située dans le département du Ndé, lorsque la maison de la famille a été ravagée par un incendie. Le samedi 16 septembre dernier, les flammes ont englouti la maison au bloc 4 du quartier 1. À l'intérieur de la résidence se trouvaient deux sœurs, Ange Kenya, 5 ans, et Duchesse TCHOUA, 2 ans.

Le drame a été amplifié par le fait que leur mère, une vendeuse de poissons cuits à la braise, était absente au moment de l'incendie, occupée à son lieu de travail. Les voisins ont rapidement remarqué la propagation du feu et ont tenté de secourir les enfants.

Ils ont réussi à sauver les deux fillettes des flammes dévorantes, bien que sévèrement brûlées au second degré. Les causes exactes de l'incendie restent pour l'instant inconnues.

Le décès tragique d'Ange Kenya



Après avoir été secourues, les deux sœurs ont été rapidement transportées à l'hôpital. D'abord à l'hôpital protestant de Bangoua, puis à l'hôpital général de Yaoundé pour des soins plus appropriés. Malheureusement, la petite Ange Kenya n'a pas survécu à ses blessures et a rendu l'âme à l'hôpital. Sa sœur cadette, Duchesse TCHOUA, se bat actuellement pour sa vie, ses brûlures étant également graves.

Ce drame a profondément ému la communauté de Bagangté et au-delà, rappelant à tous la nécessité d'une sensibilisation continue sur les mesures de sécurité en cas d'incendie et l'importance de la vigilance, surtout lorsque de jeunes enfants sont laissés sans surveillance à la maison. Les autorités locales mènent actuellement une enquête pour déterminer les causes exactes de cet incendie tragique.