La société civile camerounaise, représentée par le mouvement "Tournons la page," a récemment lancé un appel pour la tenue d'"États Généraux de la Nation" dans le pays. Cette initiative vise à créer un dialogue national inclusif, où les citoyens pourront exprimer leurs opinions sur l'avenir du Cameroun. Dans le cadre de cette proposition ambitieuse, le mouvement plaide également en faveur de la mise en place d'un gouvernement de transition en préparation de l'élection présidentielle prévue pour 2025.

Le mouvement "Tournons la page" regroupe diverses organisations de la société civile, des leaders religieux, et des personnalités influentes au Cameroun. Son objectif est de promouvoir la démocratie et de contribuer à la stabilité politique du pays.

Selon Jean-Marc Bikoko, coordinateur national du mouvement, les "États Généraux de la Nation" seraient un dialogue national qui débuterait au niveau communal pour ensuite s'étendre à l'échelle nationale. Cette initiative vise à recueillir les opinions de tous les Camerounais sur la vision qu'ils ont pour l'avenir de leur pays.

La proposition de "Tournons la page" inclut également la création d'un gouvernement de transition, dirigé par l'actuel président, avec un mandat ne dépassant pas octobre 2025. L'objectif de ce gouvernement serait de mettre en place une feuille de route nationale visant à organiser des élections libres et transparentes, considérées comme essentielles pour renforcer la démocratie au Cameroun.

Le mouvement estime que seul le président Paul Biya a la capacité d'initier ce processus de transition en urgence. Ils soulignent l'importance de prendre des mesures rapidement, car les défis auxquels le pays est confronté pourraient avoir des conséquences imprévisibles, et la stabilité de la nation est une préoccupation majeure.

La proposition des "États Généraux de la Nation" et du gouvernement de transition suscite un débat croissant au Cameroun, alors que de nombreux citoyens et acteurs de la société civile cherchent des solutions pour renforcer la démocratie et la stabilité dans le pays. La mise en œuvre de ces propositions pourrait potentiellement jouer un rôle crucial dans la direction future du Cameroun.