Belgique,Tortures sur un mineur:la diaspora combattante Camerounaise interpelle les autorités belges

Le 5 septembre dernier à Nalinnes, dans le Hainaut en Belgique, une équipe de la zone de police Germinalt a été requise par la direction de l'école primaire d'enseignement spécialisé de Nalinnes pour neutraliser un enfant de 9 ans qui était devenu très en colère contre les injures racistes proférées par un autre élève et dont les enseignants n'ont pas pu trancher.

La scène, filmée par la mère du mineur, montre un policier, dans une école primaire .....spécialisée, occupé à le plaquer au sol avec son genou, la même position qui a tué Lamine Bangoura , mort étouffé en mai 2018 lors d’un placage ventral, George Floyd tué par la police aux USA le 25 mai 2020, Adama Traore en 2016 en France, etc.

Cette scène horrible largement partagée sur les réseaux sociaux ne cessent de susciter indignation auprès de la communauté nationale et internationale. Après la publication d'une carte blanche sur ce manquement par des associations et la société civile belge, ce sont les associations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique qui sont montées au créneau pour, cette fois ci, interpeller la ministre de l'éducation, Caroline Désir et la police belge

L'intégralité de la lettre

A Madame Caroline Desir

Ministre de l’éducation

Place Surlet de Chokier 15-17

1000 Bruxelles

Objet: Demande d’ouverture d’une enquête en procédure d’urgence sur les accusations de tortures,de dénonciation professionnel mettant en cause la police belge et la direction de l’ école spécialisée de Nalinnes

Madame la Ministre,

En vous renouvelant nos compliments ainsi que nos encouragements, nous, associations de promotions humaines de droit belge, avons l’honneur d’éveiller votre précieuse attention sur les informations ambiantes nourries de graves accusations qui mettraient directement en cause madame la directrice et le personnel de l'école d'enseignement spécialisé primaire, Wallonie-Bruxelles Enseignement de Nalinnes. (province du Hainaut)

Les faits:

Le 5 septembre 2023, Mathis, 9 ans, subit des insultes racistes dans la cour de récréation de l’école spécialisée de Nalinnes.

La scène se passe devant des membres du corps enseignant et des éducateurs.

L’enfant qui avait insulté Mathis (La victime) ne sera pas réprimandé, ce qui mettra Mathis en colère.

Selon la direction, l’école aurait tenté de « maîtriser » Mathis (pour utiliser ses mots) mais, « n’y arrivant pas », elle aurait appelé la police, renseignent les médias locaux.

Madame la Ministre, sans rien vous apprendre, nous sommes ici dans une école primaire d'enseignement spécialisé de type 1, 3 et 8 , donc apte à gérer ce genre de situation.

Une fois sur place, la police a brutalisé Mathis, l’a plaqué au sol avec son genou, la même position qui a tué Lamine Bangoura , mort étouffé en mai 2018 lors d’un placage ventral, George Floyd tué par la police aux USA le 25 mai 2020, Adama Traore en 2016 en France, etc.

Au-delà des accusations sus-évoquées, un climat délétère se serait installé dans cette école depuis le 5 septembre dernier, avec des prolongements devant les tribunaux, et inévitablement une certaine crainte des élèves issus ou nés des parents immigrés, mêlée de peur, d’intrigues, d’inquisitions et de haines au sein de l’établissement.

Manifestement nous sommes là en présence d’un climat inacceptable qui viole tous les codes déontologiques et met l’éducation des enfants en péril, en plus de perturber et de pénaliser lourdement les parents impuissants.

En tout état de cause, il est urgent qu’une enquête soit diligentée sans délai dans les règles de l’art pour vérifier les faits, établir la vérité, dégager les responsabilités, décider des sanctions éventuelles et ramener la sérénité.

Il urge également Madame la Ministre, à interpeller votre collègue , ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, qui a tutelle sur la police, afin qu'elle puisse ouvrir une procédure d'enquête sur cette violence policière au sein d'une école primaire d'enseignement spécialisé.

Ce n’est qu’à ce prix que pourront disparaître les entraves à la diversité, le mépris pour l’autre, le racisme, l’islamophobie etc. dont sont victimes aujourd’hui nombre de citoyennes et citoyens, ressortissants (es) d’origine étrangères, au sein de nos institutions y compris sous la forme de violences policières récurrentes, parfois meurtrières.

Dans l’attente, croyez, Madame la Ministre, à l’assurance de notre haute considération./.

Fait à Bruxelles le 19 septembre 2023

1- Le CODE( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora Camerounaise) : Ms. Azei Ophilia Bih

2- Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun : Ndeppe Fomo Christophe

3- ASMA (Action Solidaire pour Marafa) : Aimé Nyambe

4- CEBAPH (Cercle Belgo Africain Pour la Promotion Humaine) : Hugues Seumo

5- ASI (Action Solidaire Internationale ) : Gisèle Emegue

6- La Fondation Moumié : Emene Louise

7- CCL Libération (Comité Citoyen Pour la Libération des Prisonniers Politiques): Dr Janvier Kingue

Ampliations

- OMCT

-Unicef

-Mrax

- Amnesty International

- Médias

- Chrono