Football camerounais : cent ans d'errance

L’homme que vous voyez en photo, s’appelait GEORGES GOETHE. Il est celui qui a amené le football au Cameroun. Il y’a cent ans. C’était lui le célèbre Photo Georges, l’un des premiers studio photo au Cameroun créé au début des années 30. Vous voyez comment l’oubli peut faire des choses? Combien de vous se rappellent de lui?

Je suis allé loin: combien d’entre vous savaient que c’est ce Sieraleonais, qui nous a donné ce qui fait aujourd’hui notre fierté? Vous avez déjà aperçu sa photo même dans une revue ? Quel stade porte son nom? Comment peut-on décider d’effacer ainsi de la mémoire notre propre histoire? Des photos existent. Des archives témoignent. Mais personne n’a pensé depuis cent ans, qu’il était important d’honorer sa mémoire.

Le football n’a pas commencé avec les Mbappé Lepé. Georges Goethe était le premier avec ses cousins sierraleonais à taper sur un ballon dans les rues d’Akwa, principalement derrière l’ancien Parfait Garden où sa descendance possède encore des biens. C’est lui qui a initié les jeunes camerounais à la pratique du football, et c’est lui le créateur autour de 1934, de la Fédération Athlétique du Cameroun, qui est l’ancêtre de la Fecafoot qui elle verra le jour en 1959. De 1923 à 2023, le football camerounais a 100 ans. Qu’avons-nous fait de ce siècle où le ballon a bondi et rebondi ? Où avons-nous mis les Pères Fondateurs? Saviez-vous, que même le premier journal sportif du Cameroun avait été créé par un Béninois dont la demeure est toujours à Akwa et s’appelait « LE COURRIER SPORTIF DU BÉNIN »? Son propriétaire s’appelait Henri Jong. Les archives existent. Depuis cent ans…