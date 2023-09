CAMEROUN :: ÉBEM Africa et JFN s'associent pour ouvrir une nouvelle Business School à Douala :: CAMEROON

Une cérémonie de lancement a eu lieu cette matinée du mercredi 20 septembre 2023, pour marquer le début d'un partenariat stratégique entre BEM (Business School for Entrepreneurs and Managers) et JFN (JFN Hightech University Institute). Ce projet ambitieux consiste en l'ouverture d'une nouvelle Business School à Douala, qui accueillera ses premiers étudiants dès la rentrée d'octobre 2023.

BEM, en partenariat avec JFN, a choisi d'installer son nouveau campus à Bonamoussadi, à Douala. Ce campus offrira des installations modernes et des équipements de pointe pour permettre aux étudiants de bénéficier d'une éducation de qualité. Le campus sera dédié à la formation des futurs entrepreneurs et managers africains, dans le but de répondre aux besoins des économies africaines en pleine croissance.

La cérémonie de lancement, qui s'est déroulée ce 20 septembre 2023, avait pour objectif de partager ce projet passionnant avec les étudiants et leurs parents. Le Dr Pape M. DIOP, président de BEM Africa, a souligné l'importance de l'éducation en tant que moteur de transformation. Il a également mis l'accent sur les valeurs d'excellence, d'innovation et d'exemplarité qui sont au cœur de l'enseignement dispensé à BEM.

Le président Directeur Général de JFN Group, M. Alphonse NAFACK, a souligné l'importance de repenser les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de la formation en vue du développement socio-économique de l'Afrique. Le partenariat entre BEM et JFN s'inscrit donc dans cette dynamique, avec pour objectif de former les leaders transformationnels dont le continent a tant besoin.

BEM Douala offrira une gamme de programmes de formation adaptés aux besoins des étudiants. Parmi ces programmes, on retrouve le Bachelor International Management (IMP) qui offre la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études à l'international, ainsi que le Bachelor Communication qui délivre un diplôme européen. Des programmes de Master of Science (MSc) seront également proposés, avec plus de 25 spécialités en partenariat avec des institutions renommées telles que KEDGE, IESEG et HEC Liège.

La formation continue sera également au cœur de l'offre de BEM Douala, avec des programmes tels que l'Euro-African Blended MBA, des Executive MSc et des Masters spécialisés dans des domaines tels que l'Audit et Contrôle de Gestion, la Finance d'Entreprise, le Marketing Digital et la Gestion du Commerce International & Supply Chain.

BEM Douala s'inscrit dans la continuité de BEM Africa, qui est reconnue comme la meilleure école de commerce d'Afrique francophone subsaharienne. Depuis sa création, BEM a formé de nombreux étudiants camerounais sur son campus de Dakar, et cette nouvelle collaboration avec JFN vise à rapprocher les formations de pointe offertes par BEM de la jeunesse et des managers camerounais.

Le partenariat entre BEM et JFN Group marque une étape importante dans le développement de l'éducation en Afrique. Les deux institutions s'engagent à offrir une éducation de qualité, en formant les futurs leaders africains et en contribuant à la transformation économique du continent.