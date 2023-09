CAMEROUN :: Edoudoua Non glacé célèbre ses 30 ans de carrières ce 22 septembre. :: CAMEROON

Plusieurs ont dû voir l'affiche annonçant ses 30 ans de carrières en circulation sur les réseaux sociaux, la confirmation a été faite ce 20 septembre par l'audience accordée à l'hôte du jour par le ministre des arts et de la culture du Cameroun le Dr Pierre Ismaël Bidoung Mpakt avec pour objectif majeur la présentation de ses 30 ans de carrières à sa suite ses autres confrères de l'humour en Afrique: Omar , Dibgeu, Cravate respectueusement venue de la côte d'ivoire et du Gabon .

Une audience de prêt d'une heure de temps avec pour seul onction l'accompagnement du ministère pour ses 30 ans de carrières, vu que l'évènement est placé sous le haut patronage du ministère des arts et de la culture.

Une conférence de presse aux encablures de 15h dans la salle de conférence du Mérina Hôtel à Yaoundé a réuni les hommes de médias

Dans sa prise de parole Edoudoua a tenu à remercier tous ses confrères qui étaient là dès le début de sa carrière ( sitcom coup de balai+) dans les années 2000 , précisons que de nombreux passages ont jalonnés son parcours artistique partant de la radio, télévision, médias sociaux, «sans oublier les médias qui ont toujours joué un rôle primordial souligne Edoudoua».



Dibgeu célèbre humoriste de la côte d'ivoire dans sa prise de parole mentionne :« très heureux de prendre part à cette célébration, sur le même plateau avec mon frère , on ne parlera plus de frontière». À Boukary de renchérir « tous ceux qui veulent la bonne humeur , rendez vous au palais des sports le 22 septembre prochain ».

précisons qu'au cours de cette conférence de presse des 30 ans de carrières d'Edoudoua il a été rejoint par l'humoriste Valéry NDONGO « c'est un honneur d'être appeler sur le plateau,chacun à son niveau va jouer le jeu, il faut que le public soit content au sortir de cette célébration anniversaire».

Articulations de ses 30 ans de carrières.

Le 22 septembre dès 19h sur le grand podium centrale du palais des sports de Yaoundé ,plus de 20 humoristes et comédiens anciennes et nouvelles générations( Moustik, Laure moa ninga, Tik Dingue..) vont communiés avec Edoudoua Non glacé pour 1h 30 minutes de spectacles précise ce dernier ( 90 minutes de captation ) articulé sur ses débuts et sa carrière actuelle , comme Guest star ce denier a fait appel à une icône du théâtre au Cameroun et en Afrique Centrale Oncle OTSAMA de son état civil Daniel NDO , car pour l'humoriste Edoudoua ce dernier a inspiré et continue d'inspirer des générations il était donc judicieux de lui rendre cet hommage.

Quelques points d'accès à la billetterie.

Les billets pour ce spectacle de célébration des 30 ans de carrières oscillent de 2500 à 100000 FCFA : vente agence Camtel , palais des sports de Yaoundé.

Rappelons qu'en prélude de ses 30 ans de carrières un match de football aura lieu demain jeudi 21 septembre dès 15h au stade les lauréats situé au quartier Mimboman.

À ce jour toutes les batteries sont mises en place pour faire de cette célébration un moment inoubliable.



Un mot sur l'humoriste Edoudoua non glacé.

De son vrai nom Athanase MVONDO, né le 21 septembre 1973, marié et père de plusieurs enfants,

Edoudoua non glacé est connu des téléspectateurs depuis le début des années 2000

Notons qu’à cette époque, l’humour n’avait pas le vent en poupe au Cameroun comme c’est le cas aujourd’hui.

Edoudoua a connu le succès grâce à sa série « Coup de balai » série télévisée diffusée à l’époque sur Canal 2 International. Athanase Mvondo partageait l’affiche avec Zackougla. Il a vu évolué l’univers comique camerounais depuis ce temps et sait toujours tirer son épingle du jeu.

Artiste , égérie de plusieurs marques locales( Carimo, Tap Tap send, 1x bet etc.) , il inonde la toile avec sa web série les limites ont les blagues très appréciée du grand public qui cumulent de millions de vues.

Des festivals, il en a fait. C’est le cas du festival international du rire d’Abidjan ou encore le parlement du rire ou il y va pour représenter valablement les couleurs du Cameroun.