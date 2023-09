CAMEROUN :: Hommage au Pr KENGNE FODOUOP : De l’art de la pédagogie cathodique :: CAMEROON

Les coutumes médiatiques savent consacrer les figures de l’espace public créditées d’un certain nombre d’atouts : disponibilité de tous les instants, pertinence du propos, compétences avérées, parmi d’autres. C’est le « bon client ». Celui ou celle qui sert d’invité de substitution pour faire face à des défections de dernière minute, et est susceptible de garantir des fortes audiences par ses apparitions cathodiques, ou ses prises de parole à la radio, et dans la presse écrite.

Le développement prodigieux des TIC est récemment venu accentuer la recherche du « bon client » par les acteurs médiatiques, en quête de popularité sur les réseaux sociaux, incontournables relais des prestations verbales attendues ou espérées, quitte à nous installer dans un populisme numérique assumé.

C’est dire si les enjeux sont de taille. Au point que dans les routines qui participent de l’« artisanat » quotidien des journalistes, (les présentateurs Télé en l’occurrence), on a presque fini par oublier que les professionnels du traitement de l’information sont avant tout des intermédiaires, ni experts (si ce n’est des préceptes de leur métier), ni procureurs (du moins pas en première approche). Ce qui n’est pas allé sans quelques traverse que signalent les pratiques des intervieweurs/intervieweuses par exemple - pour ne s’en tenir qu’à ce genre journalistique -, c’est une tendance à s’affranchir d’une certaine « division du travail » médiatique instituée, par subversion des codes et inversion ( si ce n’est brouillage) des rôles entre journaliste et invité.es. Ce qui s’affirme de plus en plus, comme une règle commune (à tout le moins largement partagée) c’est la tentation pour l’intervieweur/l’intervieweuse de se muer en contradicteur de l’interviewé(e) ; démarche soutenue, dans certains cas, par une forme d’agressivité débridée qui, frisant une manière de poujadisme, apparaît alors comme une stratégie de camouflage de l’incompétence.

Plus que le « bon client », le client idéal

En face, notable est l’attitude de l’interviewé(e) lui/elle-même qui sait user d’arrogance, et tente de s’imposer au/à la journaliste, par l’utilisation d’un langage jargonneux, et/ou la mobilisation de « l’argument d’autorité ». Là aussi l’on croit déceler des stratégies de dissimulation de l’inconfort et de gestion des situations embarrassantes. L’un des scénarii les plus significatifs de ces exercices cathodiques, est celui où triomphe la manipulation des titres académiques par des « expert.es » invité.es à des fins de positionnement politique et de plaidoyers idéologiques Il s’agit de l’une des « modalités de passage des discours savants dans l’activité militante », où « des personnes utilisent leurs titres à parler , conquis scientifiquement, dans d’autres espaces que l’espace scientifique , et pour y prendre des positions qui n’ont pas forcément, voire pas du tout à voir avec leur spécialité », comme l’explique Johanna Siméant ( 2002 :27). Dans l’un et l’autre cas, les téléspectateurs des chaînes camerounaises ont l’habitude de ce type de performances.

Si l’interviewer est préparé à l’exercice, il fera dans cet environnement, qui veut rigoureusement produire du sens, et qui souhaite méthodiquement contribuer au décryptage des événements, trouvera en le Prof KENGNE FODOUP, non pas le « bon client », mais le client idéal. Pour tout dire, il fait figure de repoussoir. Sous nos latitudes en effet, ce géographe émérite qui se double d’un chercheur prolifique, peut alors prendre de l’altitude, affichant une attitude de pédagogue, pour donner du relief à ses prises de parole, en capitalisant sur ses aptitudes plurielles. C’est alors que s’invitent à la discussion, ses solides connaissances acquises par une pratique du terrain assidue, résolue, constante, et exigeante à la fois. C’est là que se dévoile l’expert qui campe le sujet, met en évidence la gravité des enjeux, fournit des clés de lecture, sonne le tocsin, et suggère des pistes de solution. En somme, il appelle à la mobilisation agissante, face aux périls. Il dispose pour se faire entendre (à partir de la radio ou de la télévision), d’un organe vocal à l’accent grave et imposant, et ne néglige rien de la nécessité d’articuler convenablement son propos. Ces atouts sont loin d’être négligeables. Ils pourraient même s’avérer décisifs pour ses sorties radiophoniques et cathodiques.

L’interviewer doit faire œuvre utile, pour les citoyens. Pour cela, il doit, entre autres, prérequis :

- élaborer avec soin ses fiches suite à la fréquentation des travaux du géographe, et l’exploration d’autres productions scientifiques ;

- savoir alterner « questions ouvertes », « questions semi-ouvertes », et « question fermées » ;

- maîtriser l’art de la relance judicieuse, informée, précise et spontanée ;

- renoncer au pugilat verbal, et à la recherche effrénée du buzz.

J’ai, pendant les longues années où je menais des entretiens pour la télévision, veillé à m’appliquer cette manière d’hygiène professionnelle, qui m’a toujours permis de privilégier les vrais enjeux de cet exercice, résistant ainsi du mieux que j’ai pu, à la tentation d’une certaine « vedettarisation », et privilégiant le mode de la conversation exigeante au détriment d’une impétuosité aussi contreproductive que dérisoire ; convaincu de n’être qu’un trait d’union entre les mes invités et les publics.

Dans ce sens, je concevais mon rôle comme basé sur trois articulations majeures : faire savoir (en sachant que la vedette, s’il y en a une, c’est l’invité), faire comprendre (susciter des grilles d’interprétation), et faire agir (contribuer à une prise de conscience).

Le géographe se faisait alors citoyen, le scientifique patriote

Sur les dizaines d’invités que j’ai interrogés en une décennie d’interviews télévisées, le Professeur KENGNE FODOUOP figure assurément parmi ceux qui jouaient le jeu, sans rien sacrifier des enjeux, inscrivant dans l’agenda de nos préoccupations collectives telle problématique, conférant aux statistiques leur vraie consistance, scrutant l’horizon des possibilités susceptibles de nous sortir de ce que son collègue Georges COURADE a appelé « Le désarroi camerounais ». Le géographe se faisait alors citoyen, le scientifique patriote.

Suis-je cependant certain de l’avoir bien compris ? Je suis évidemment mal placé pour répondre à cette question. Peut-être lui-même y a-t-il donné une réponse, si je m’en tiens à deux dédicaces dont il m’a gratifié à deux occasions. Le 15 octobre 2010, à l’occasion de la parution de son livre, Le Cameroun. Autopsie d’une exception plurielle en Afrique, il écrit : « A Monsieur ZINGA Valentin, en reconnaissance pour la pertinence et la profondeur de ses analyses touchant l’actualité africaine et mondiale, et pour son sens du professionnalisme en communication audiovisuelle ».

Trois ans plus tard, le 6 février 2013, après avoir publié Le Cameroun face au défi du développement. Atouts, obstacles et voie à suivre, il a ces mots : « A Monsieur ZINGA Valentin. Avec mes remerciements et mes encouragements pour sa contribution à la promotion des œuvres scientifiques centrées sur le développement de l’Afrique en général et le Cameroun en particulier ».

Plus que l’auteur de ces lignes, ces fragments de texte révèlent ce géographe qui laissera des traces dans l’Histoire.

Valentin Siméon ZINGA, Fondateur et Directeur de publication du mensuel camerounais Lignes d’Horizon