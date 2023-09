CAMEROUN :: Livraison des viandes et poissons: L'appli Gajo Livestock déjà à Yaoundé et vous servir en 40 min :: CAMEROON

Après Douala la capitale économique du Cameroun, l'application GAJO LIVESTOCK posé ses valises à Yaoundé la capitale politique du pays, où elle est désormais disponible. La start-up offre une multitude d'opportunités à ses clients et potentiels clients, dans le domaine de l'élevage.

L'application GAJO LIVESTOCK est dirigée avec doigté, par son promoteur, FOTSO NGASSA. Il s'agit d'une application révolutionnaire dont l'inscription sur la plateforme dédiée, donne accès à des livraisons des viandes et poissons, ainsi que des fruits de mer. Il s'agit d'un processus normé et traçable des animaux vivants. Après Douala, GAJO LIVESTOCK est désormais disponible à Yaoundé, et satisfait à votre commande en un temps record et inégalable de 40 minutes. L'application, dans son projet d'expansion, compte aller à l'assaut des pays de la sous-région Afrique Centrale.

Avec de nombreuses distinctions déjà glanées, la start-up GAJO LIVESTOCK est disponible sur Playstore et Apple store .

