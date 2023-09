CAMEROUN :: Ngaoundere: 100 ans d’évangélisation et de développement. :: CAMEROON

Du 08 au 15 octobre 2023, l’Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun (EELC) qui a son siège à Ngaoundéré célèbre son Centenaire en présence de 10 000 visiteurs attendus et une forte délégation de 180 personnalités de la Norvège et des Etats-Unis, des pasteurs, des missionnaires des églises sœurs.

L’église qui a son siège à Ngaoundéré est le fruit des œuvres de l’évangélisation de la Sudan Mission (SM), une société de mission américaine, et de la Norwegian Missionary Society (NMS) arrivées au Cameroun en 1923 et 1925. Pour marquer le coup, l’EELC organise son Centenaire du 08 au 15 octobre 2023 à Ngaoundéré. En prélude à cet événement, une conférence de presse a été organisée le jeudi 14 septembre à la salle polyvalente de l’Evêché National au Siège de l’Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun (EELC) à Ngaoundéré.

Hamidou DJOULDE, le Président du Comité d’Organisation du Centenaire de l'Eelc, a dévoilé quelques temps forts de la célébration « Le programme des festivités va s’ouvrir avec la Célébration du culte d’ouverture du Centenaire à la cathédrale du Millénaire à Ngaoundéré. Nous aurons également la Célébration des cultes historiques sur les sites de Mboula (un village de la commune de Meiganga situé dans la région de l'Adamaoua et le département du Mbéré au Cameroun) et Ngaouyanga (un village de la commune de Mbe situé dans la région de l'Adamaoua et le département de la Vina au Cameroun). Des stèles seront construites et inaugurées sur les sites historiques de Mboula et Ngaouyanga », a dévoilé le PCO du Centenaire entouré au cours de cette conférence de presse par Raphaël Oumarou Batouri, Secrétaire Général de l'EELC et Monseigneur Jean Lamy Limangna, Pasteur et Évêque de la Région Ecclésiastique Nord.

Fantasia au lamidat de Ngaoundéré

Par ailleurs, le programme prévoit un ensemble d’activités qui vont permettre à l’ensemble des 700 000 fidèles de l’Eelc de vivre en communion avec les illustres visiteurs. On aura entre autres comme activités la Fantasia à l’esplanade du lamidat de Ngaoundéré, les visites des anciennes stations missionnaires à travers le territoire national, les tables rondes sur la catéchèse, la formation théologique et la célébration cultuelle, un colloque international, la Commémoration de la vie des personnes qui ont marqué ou impacté la vie de l’Eglise pendant les 100 ans, la Caravane touristique sur les différents circuits à travers le territoire national, et l’organisation d’une foire du centenaire ouverte à toutes les Eglises sœurs au village du Centenaire. On annonce également la présence de certains partenaires tels que la ELCA (Evangelical Lutheran Church in America), La NMS (Norwegian Missionary Society), LEAS, CEVA (Communauté d'Églises protestantes en Mission), la LWF (Fédération Luthérienne Mondiale) et la CEPCA (Le Conseil des Églises protestantes du Cameroun).

Le défi de l'autonomisation

Occasion pour le Révérend Dr Jean BAÏGUELE, Evêque National de l'Eelc de témoigner sa reconnaissance à ses prédécesseurs : « En tant que guide spirituel de l'Eelc, je profite de cette célébration historique pour saluer et rendre un vibrant hommage aux premiers missionnaires, à tous les ouvriers, à tous mes prédécesseurs qui ont œuvré pour le développement de notre église. Aujourd'hui, le défi pour la nouvelle génération est celui de l'autonomisation pour que chaque institution, chaque démembrement de l'Église soit fort et continue d'assurer la mission d'évangélisation et développement des populations afin que le nom de l'Eternel continue d’être glorifié ».

L’Eglise Evangélique luthérienne du Cameroun (EELC) jouit d’une autorisation par décision ministérielle N° 63/ATF/AG/2/ du 3 Juillet 1965 du Ministre Délégué à la Présidence chargé de l’Administration Territoriale Fédérale. Elle compte plus de 700 000 fidèles, plus 2000 paroisses, plus 860 Evêques, Pasteurs, Evangélistes et Catéchistes, 40 Hôpitaux, cliniques et centres de santé, 40 Ecoles et collèges dont le célèbre Collège Protestant de Ngaoundéré (COLPROT).