Incendie Dévastateur à Douala : Les Sapeurs-Pompiers Luttent Malgré le Manque d'Eau

Malgré les efforts acharnés des sapeurs-pompiers, un incendie dévastateur a ravagé le lieu-dit "Douche municipale" à Akwa, à Douala, le lundi 18 septembre 2023. L'incendie a débuté la veille, le dimanche 17 septembre 2023, aux environs de 17 heures, et a rapidement englouti de nombreuses boutiques, magasins, et résidences.

Les Sapeurs-Pompiers aux Prises avec le Manque d'Eau

Les sapeurs-pompiers se sont mobilisés rapidement pour tenter de maîtriser les flammes, mais ils ont été confrontés à un problème majeur : le manque d'eau. Les camions des sapeurs-pompiers ont fait des allers-retours pour apporter le précieux liquide, mais la lutte contre l'incendie était compliquée car les flammes se ravivaient à chaque pulvérisation d'eau.

Des Dégâts Matériels Importants

L'incendie a causé d'importants dégâts matériels, emportant des magasins, des boutiques, des cartons de chaussures et de babouches, ainsi que des appartements résidentiels. Le recensement provisoire indique que 134 personnes ont été touchées par l'incendie, dont trois ayant perdu leur logement. Les autres victimes sont principalement des commerçants dont les boutiques et les marchandises ont été détruites.

Des Victimes Témoignent de Leurs Pertes

Plusieurs victimes de l'incendie ont exprimé leur désarroi face à la perte de leurs biens. Certains ont perdu des marchandises d'une grande valeur, tandis que d'autres ont été contraints de quitter leur logement. L'atmosphère est morose, et la tristesse se lit sur les visages des victimes.

Les Causes Présumées de l'Incendie

Selon des commerçants du marché, l'incendie aurait été déclenché par des soudeurs de la société Quiferou qui travaillaient à proximité de l'endroit où étaient entreposés des matelas. Des étincelles provenant de leur travail auraient atterri sur les matelas, provoquant ainsi le sinistre.

Une Situation Sous Contrôle Malgré les Défis

Le Commandant des opérations des sapeurs-pompiers, le lieutenant Léa Sop, a déclaré que malgré les difficultés liées au manque d'eau, les flammes ont été circonscrites et les bâtiments environnants ne sont plus en danger. La situation est sous contrôle, et aucune perte en vies humaines n'a été signalée, même si les dégâts matériels sont considérables.

Cet incendie à Douala rappelle l'importance de la préparation et de la vigilance en matière de sécurité incendie, en particulier dans des zones où le manque de ressources peut rendre les opérations de lutte contre les incendies plus complexes.