CAMEROUN :: La présidentielle sera-t-elle anticipée ? Paul Biya replace Louis Paul Motaze.

La question d’une élection présidentielle anticipée refait surface dans les médias et la place publique. Autant que l’opération de nationalisation de Eneo. Les plateaux de télévision, la radio et la presse écrite en proie à la derive.

Le journal Info Matin y est revenu. Péremptoire « Zéro présidentielle anticipée, zéro congrès du Rdpc à l’ordre du jour ». Contrairement à ce qu’annoncent, abondamment, des réseaux sociaux et certains médias, cette échéance a, selon une source exclusive, lieu en 2025. Quant aux assises du parti de Paul Biya, elles de tiennent, entre avril et juin 2025. Toujours selon la même source, seuls les mandats des députés et conseillers municipaux pourraient faire l’objet d’une prorogation et se tenir en 2026.



Sur la Renationalisation d’ Eneo, EcoMatin explique « Pourquoi Paul Biya replace Louis Paul Motaze au centre du jeu ». Le 05 septembre, le président Paul Biya a instruit la mise sur pied d’un comité interministériel ad hoc chargé de conduire le processus de rachat des 51% des parts de Eneo que détient le fonds britannique Actis qui n’a cessé de manifester son envie de départ. Le fait curieux dans le casting présidentiel est le positionnement du ministre des Finances qui présidera ce comité. En replaçant Louis Paul Motaze au centre du jeu, Paul Biya renouvelle sa confiance et s’inscrit dans une certaine continuité…

Par ailleurs, les Débats politiques dans les médias vont « A la dérive ». Pour Cameroon Tribune, A la télévision comme à la radio, les insultes, menaces et même bagarres crèvent l’écran de manière récurrente et saturent les ondes au détriment des règles élémentaires de politesse, d’éthique et de déontologie. Face à un phénomène grandissant qi ouvre la porte aux discours de haine, le Conseil national de la Communication met en garde les différents protagonistes, dont les présentateurs d’émissions.



C’est dans ce sillage que, dans la Région de l’Est « Un député Rdpc en guerre contre le discours haineux ». Le quotidien Le Messager indique que L’honorable Antoinette Ngbanbaye pense que chaque camerounais (e) doit se sentir chez soi sur l’ensemble du territoire national.

Sur la route des travaux publics, Nganou Djoumessi est brocardé d’« Ingénieur du bricolage » par le journal Reperes. Le ministre des Travaux publics annonce la mise en fonctionnement imminente des premiers postes de péage automatique. Des infrastructures basses de gamme, bâtis sur des axes accidentogènes et facturés 30 millions Fcfa la pièce. Cela s’appelle mette la charrue avant les bœufs.

En sport, Football une équipe peu ordinaire est sous le drapeau « Le Cameroun qualifié pour le mondial des sourds ». Pour le journal Le Drapeau, L’équipe nationale du Cameroun des sourds a obtenu sa qualification pour le championnat du monde de football des sourds, qui se tiendra en Malaisie du 23 septembre au 7 octobre 2023.

La Coupe du Cameroun de Rugby à 13 a connu son épilogue, le Messager titre que « Bulls de Yaoundé et Raiders vainqueurs ». Les deux clubs ont remporté les finales masculine et féminine au bout de deux rencontres âprement disputées en présence du représentant du ministre des Sports et de l’éducation physique Narcisse Mouelle Kombi.