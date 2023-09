CAMEROUN :: Horizon femme, l’OIT et le MINTSS se mettent ensemble pour revaloriser le travail domestique :: CAMEROON

Pendant une campagne qui a durée 6 mois , l’organisation internationale du travail et quelques associations syndicales ont porté la voix pour l’obtention de meilleures conditions de travail pour les travailleurs domestiques.

C est ce 19 septembre que ses clôturée la campagne nationale de plaidoyer , de communication et de sensibilisation en faveur de la main d'oeuvre domestique au Cameroun.

Cest donc à travers une caravane mobile sonorisée que les trois entités impliquées dans ce projet ont sillonné les artères de la ville de Douala histoire de mieux informer et sensibiliser les populations sur l'importance de l'amélioration des conditions des travailleurs domestiques et la nécessité de leur conférer une protection sociale.

Implanté au Cameroun dans 4 régions (le centre, le sud , le littoral et l’ouest) par plusieurs associations et syndicats dont horizon femme, ce projet a pour objectif d'accompagner l’OIT dans sa volonté de revalorisation du travail domestique et faire comprendre aux populations que le travail domestique est un travail comme tout les autres et qu’ils faudrait faire comprendre aux employeurs à leur tour que l’employé domestique ( ménagère, jardinier, chauffeur…) est un travailleur qui mérite un salaire raisonnable, des meilleurs conditions de travail, le respect et surtout d’être affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( CNPC).

Il faut dire que ce projet vise également à faire ratifier les conventions 189 et 190 qui encadrent et protège le travailleur domestique par l’État du Cameroun, a cet effet un café parlementaire avait été organisé au mois de Mai pour porter le plaidoyer auprès des députés et sénateurs.

Lancé officiellement le 26 Avril 2023 à yaoundé par le ministre du travail et de la sécurité sociale Grégoire Owona, partenaire privilégié de cette campagne de sensibilisation.

Pour la coordinatrice du projet Mme Ngakanou Tchagam Kuissel Joëlle , « il était important de mener cette sensibilisation, d’abord pour former les employeurs mais également faire connaître aux employés leurs droits et obligations en tant que travailleur domestique , car Il important d'informer les deux parties prenantes, faire comprendre à l’employeur que le travail domestique doit être encadré »

Il est important de rappeler que, horizon femme qui accompagnait cette caravane mobile sonorisée ce jour dans la ville de Douala est une association à but non lucratif qui œuvre pour l’épanouissement social des groupes humains défavorisés, particulièrement les femmes et les jeunes filles. Elle a pour mission d’accompagner les mutations sociales en faveur de l’égalité des genres, dans les secteurs de forte vulnérabilité pour les femmes et la jeune fille. Cette mission se décline en cinq axes stratégiques : Santé Communautaire, Bonne Gouvernance, Autonomisation Socioéconomique, Environnement et Protection de la Nature, Paix, Sécurité et Action Humanitaire.