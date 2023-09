BELGIQUE :: Entretien avec le Nouveau Président du Parlement Francophone Bruxellois, Kalvin Soiresse NJALL :: BELGIUM

Le Parlement Francophone Bruxellois a récemment élu un nouveau Président, en la personne de Kalvin Soiresse NJALL. Originaire d'un héritage camerouno-togolais, Kalvin Soiresse NJALL apporte avec lui une perspective unique et une expérience enrichissante. Nous avons eu l'opportunité de mener un entretien exclusif avec lui pour discuter de son parcours, de son engagement au sein du Collectif Mémoire Coloniale, de son rôle en tant que député et conseiller communal, de sa vision de la décolonisation, et de sa manière d'envisager la direction de cette institution clé.

Les Origines Camerouno-Togolaises de Kalvin Soiresse NJALL

Kalvin Soiresse NJALL est né de parents d'origines camerounaise et togolaise, ce qui lui a permis de grandir dans un environnement multiculturel et d'apprécier la richesse de la diversité culturelle. Ses origines diverses lui ont insufflé une profonde compréhension de l'importance du dialogue interculturel et de la coopération entre les peuples.

Son Engagement au sein du Collectif Mémoire Coloniale

Avant d'occuper la prestigieuse fonction de Président du Parlement Francophone Bruxellois, Kalvin Soiresse NJALL s'est engagé activement au sein du Collectif Mémoire Coloniale. Son travail au sein de cette organisation a été axé sur la promotion de la justice sociale et de la reconnaissance des injustices passées liées à la période coloniale belge en Afrique. Son rôle en tant que porte-parole a permis de sensibiliser le public à ces questions cruciales et de plaider pour des mesures concrètes visant à remédier aux conséquences de l'histoire coloniale.

Un Député et Conseiller Communal Dévoué

Fort de son expérience au sein du Collectif Mémoire Coloniale, Kalvin Soiresse NJALL a été élu député et conseiller communal. Pendant son mandat, il a travaillé sans relâche pour défendre les intérêts de sa circonscription et de la communauté francophone de Bruxelles. Il est reconnu pour son dévouement envers la justice sociale, l'égalité des chances et la promotion de la diversité.

Une Vision Engagée de la Décolonisation

La décolonisation est un sujet brûlant dans le contexte belge et international. Kalvin Soiresse NJALL partage sa perspective sur la nécessité d'une décolonisation respectueuse des droits de l'homme et centrée sur la réconciliation. Il plaide en faveur de la reconnaissance des erreurs du passé colonial et de la promotion d'un avenir plus inclusif et équitable pour tous.

Diriger l'Institution : Une Approche Visionnaire

En tant que nouveau Président du Parlement Francophone Bruxellois, Kalvin Soiresse NJALL envisage de diriger l'institution avec une approche visionnaire. Il aspire à promouvoir un environnement politique inclusif où chaque voix compte. Son leadership repose sur le dialogue, la coopération et le respect mutuel. Il est déterminé à faire avancer les intérêts de la communauté francophone de Bruxelles tout en respectant la diversité culturelle qui fait la richesse de cette région.

L'élection de Kalvin Soiresse NJALL à la présidence du Parlement Francophone Bruxellois marque un tournant significatif dans la politique de Bruxelles-Capitale. Son héritage camerouno-togolais, son engagement en faveur de la justice sociale et sa vision de la décolonisation en font un leader prometteur pour cette institution. Nous attendons avec impatience de voir comment il dirigera cette institution et continuera à travailler pour le bien-être de la communauté francophone de Bruxelles.