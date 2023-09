CAMEROUN :: Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire Owona, appelle à l'évolution numérique :: CAMEROON

Lorsque Grégoire Owona, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, prononce ces mots, il met en lumière une réalité à laquelle de nombreuses organisations et individus sont confrontés : l'inadmissible actuel dans un monde en constante évolution. Dans son discours, le ministre souligne plusieurs points cruciaux qui nécessitent une attention immédiate.

Tout d'abord, il évoque le cas des hauts cadres et élites administratives qui restent déconnectés de l'Internet, sans téléphone portable ni ordinateur portable, voire sans compétences numériques de base. Cette situation est devenue inadmissible à une époque où la technologie est au cœur de la vie quotidienne et des affaires.

De plus, Grégoire Owona pointe du doigt une élite administrative qui possède des ordinateurs portables, mais les utilise rarement, les laissant prendre la poussière sur leur bureau. Cette réalité est en contradiction flagrante avec les avantages que les technologies modernes peuvent apporter à l'efficacité et à la productivité.

Le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale aborde également le problème des services de communication au sein des organisations, qu'ils soient publics ou privés. Trop souvent, ces services ne remplissent pas leur mission essentielle, à savoir la diffusion d'informations pertinentes et la promotion d'une communication transparente au sein de l'organisation. L'inadmissible actuel réside dans le fait que ces services ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs fondamentaux.

Enfin, Grégoire Owona met en lumière les services informatiques bien équipés mais inefficaces, qui n'ont pas réussi à dissiper la peur de la technologie chez les utilisateurs. Au lieu de faciliter l'utilisation des outils informatiques, ils contribuent à créer une barrière entre les employés et les avantages potentiels de la technologie, tels que l'amélioration de la qualité, de la quantité, de la productivité et de l'efficacité, ainsi que des gains de temps et d'argent.

En somme, le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grégoire Owona, appelle à un changement urgent. Il est temps de sortir de l'inadmissible actuel pour embrasser pleinement l'ère de l'évolution numérique. Cela exige un engagement envers la formation et l'adoption des technologies modernes, ainsi qu'une transformation des mentalités pour que tous puissent tirer parti des opportunités que le monde numérique offre.