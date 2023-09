Libération des Otages au Cameroun : Cinq Agents du GIZ et de l'Irad Retrouvent la Liberté :: CAMEROON

Après avoir été pris en otages en début du mois dans la région du Nord Cameroun, cinq agents du GIZ (Coopération allemande) et de l'Irad (Institut de recherche agricole pour le développement) ont finalement été libérés hier, le lundi 18 septembre 2023. Parmi les otages, on dénombre la présence de deux femmes, tous des travailleurs engagés dans le secteur du développement et de la recherche agricole.

L'incident s'est produit alors que les cinq agents voyageaient entre Kouloumbou et Mayo-Djarendi, en route depuis Garoua vers Madingring pour des missions liées à leur travail. C'est à ce moment-là qu'ils ont été capturés par des individus armés non identifiés.

Les ravisseurs avaient exigé une somme importante de 110 000 000 de FCFA en échange de la libération des otages. L'otage enlevé est un défi sérieux pour la sécurité dans la région du Nord du Cameroun, où les groupes armés et les enlèvements pour rançon sont devenus une préoccupation croissante.

La libération des otages est une nouvelle encourageante, mais elle souligne également la nécessité pour les autorités camerounaises de continuer à travailler sur des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs et des résidents dans ces régions vulnérables.

L'incident rappelle également les risques auxquels sont confrontés de nombreux travailleurs humanitaires et de développement qui travaillent dans des environnements instables à travers le monde. La coopération internationale et les efforts pour renforcer la sécurité sont essentiels pour prévenir de tels incidents à l'avenir.