CAMEROUN :: Stéphane Tchonang : Nous organiserons un pique-nique avec des icônes du théâtre :: CAMEROON

L’expérimenté metteur en scène et talentueux comédien parle du concept Piknik théâtre qu’il vient de créer dans un contexte camerounais où le théâtre entend renaître de ses cendres.

Vous avez passé de longues années à faire des représentations sur des planches, qu’est-ce qui vous inspire aujourd’hui à créer le concept Piknik théâtre?

Le théâtre est par essence un art de la fête, où l'on se rencontrait dans un esprit de convivialité, acteurs et spectateurs, sans clivage social. Le pique-nique nous offre dont l'opportunité de renouer avec cette belle tradition festive. Il charrie plusieurs objectifs à savoir, créer une occasion de rencontres transgénérationnelles, œuvrer à la conservation du patrimoine théâtrale camerounais, réintégrer le théâtre dans les habitus traditionnels et contemporains, pour contribuer à son développement durable. Il est particulier de la manière qu’il est structuré. Il se présente comme un spectacle qui réunit au même endroit artistes, hommes et femmes de culture, critiques et spectateurs-invités.

Quelle est sa démarche artistique ?

Il est question après tout de répondre aux objectifs généraux du ministère des Arts et de la Culture, qui vise à la production et la fidélisation du public. Nous avons conçu un spectacle intégré dans les pratiques culturelles traditionnelles et actuelles. Dans une approche participative et inclusive, le pique-nique pourra donc s'organiser dans les zones rurales et urbaines, mais surtout dans des lieux remplis d'histoire. À l'exemple du Musée national. C'est une mise en scène hors-les-murs qui sera captée, pour une exploitation à venir/avenir.

Quelles sont ses activités mises en perspective ?

Nous avons pensé à organiser un pique-nique ordinaire, inviter une icône du théâtre, partager des sketches, proverbes, poèmes, contes, slams et humours, voire danses et musiques, une captation vidéo de l'événement pour archivage, une place d'honneur à l'hymne national, aux allocutions et témoignages à l'endroit de l'icône de théâtre invité, des tables rondes ou conférences et des sports divers.

Comment le piknik théâtre se passe concrètement sur le plan de la représentation, du moins en quoi c’est différent du théâtre classique qui se déroule dans une salle avec des acteurs sur scène et le public en face ?

La scénographie se construit en plein air, espace ouvert. De petites scènes, environs 5, parsèment le décor. Les artistes vont y prester, ainsi que celles et ceux qui feront les allocutions et témoignages. Les spectateurs pique-niqueurs sont tantôt assis, tantôt debout, tantôt en mouvement pour danser, participer à la prestation, se servir à boire ou des amuses bouches. En effet, chaque mouvement est ponctué par un intermède. Le sport et les conférences se feront la veille du pique-nique.