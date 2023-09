CAMEROUN :: TRIBALISME ET FOOTBALL : LE CAS DU FOOTBALLEUR HONGLA MARTIN :: CAMEROON

Le football est souvent considéré comme une force unificatrice qui transcende les frontières ethniques et rassemble les gens autour de leur équipe nationale. Cependant, il arrive parfois que des questions de tribalisme et de préjugés ethniques fassent surface même au sein des équipes nationales. Un exemple récent de cette problématique concerne le footballeur camerounais Hongla Martin, qui a récemment fait des déclarations controversées sur Snapchat.

Dans une conversation privée sur Snapchat, Hongla Martin aurait déclaré que dans sa famille, ils n'épousent pas les Bamilékés, une ethnie camerounaise. Cette déclaration, capturée par un utilisateur de Snapchat, a rapidement suscité la controverse et l'indignation sur les réseaux sociaux.

Le tribalisme est une réalité complexe dans de nombreux pays africains, y compris le Cameroun. Les préjugés ethniques et les discriminations basées sur l'ethnie sont malheureusement encore courants dans de nombreuses régions. Cependant, le football est généralement perçu comme un domaine où l'unité nationale et la fierté nationale l'emportent sur les divisions ethniques.

Les déclarations de Hongla Martin remettent en question cette idée d'unité nationale. Elles soulignent que même au sein des équipes nationales, les préjugés ethniques peuvent influencer les attitudes et les comportements des joueurs. Ces déclarations sont d'autant plus préoccupantes qu'elles viennent d'un athlète qui représente le Cameroun sur la scène internationale.

L'affaire Hongla Martin met en lumière la nécessité de sensibiliser les joueurs et les acteurs du football à l'importance de l'unité nationale et du respect de la diversité ethnique au sein de l'équipe nationale. Les instances dirigeantes du football camerounais devraient également prendre des mesures pour promouvoir la tolérance et la diversité au sein de l'équipe nationale.

En conclusion, l'affaire Hongla Martin met en évidence les défis persistants liés au tribalisme et à la discrimination ethnique dans le sport et la société camerounaise en général. Elle souligne l'importance de l'éducation et de la sensibilisation pour lutter contre de tels préjugés et promouvoir l'unité nationale à travers le football.