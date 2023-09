GABON :: SYLVIA BONGO : DE LA TOUTE-PUISSANCE À LA DISPARITION

Sylvia Bongo, épouse française de l'ancien président gabonais Ali Bongo, était autrefois la première dame toute-puissante aux côtés de son mari. Cependant, ses excès et son influence ont peut-être joué un rôle dans la chute du régime. Cette chute a marqué la fin d'une dynastie qui avait régné sur le Gabon pendant plus d'un demi-siècle.

Sylvia Bongo était omniprésente dans les cercles du pouvoir, mais depuis le coup d'État du 30 août qui a renversé Ali Bongo Ondimba, elle est devenue invisible. Elle aurait été l'une des premières personnalités du régime à être arrêtée par les militaires lors de ce jour fatidique qui a vu la chute soudaine d'un régime qui avait perduré pendant plus de cinquante ans. Depuis lors, on dit qu'elle a été assignée à résidence au sein du Palais du bord de mer, le siège de la présidence gabonaise à Libreville, le long de l'Atlantique.

Quatre jours avant le coup d'État, les Gabonais étaient appelés aux urnes. Le 26 août, Sylvia Bongo, très active sur les réseaux sociaux, a posté une photo d'elle et de son mari dans leur bureau de vote sur "X" (ex-Twitter). Née française à Paris, cette élégante femme de 61 ans a affiché son plus beau sourire, accompagné du message : "Ne laissons pas les autres décider pour nous." Ironiquement, ce message s'est avéré prémonitoire, mais pas dans le sens escompté par celle qui était devenue la véritable reine du Palais du bord de mer, surtout au cours des cinq dernières années.

Les élections, une fois de plus marquées par des allégations de fraude, étaient censées renforcer la position de Sylvia Bongo et de son mari au pouvoir. Cependant, il semble qu'elle n'ait rien vu venir. Le coup d'État a précipité la chute du régime et mis fin à une dynastie politique qui avait dominé le Gabon pendant des décennies.

La disparition de Sylvia Bongo de la scène politique gabonaise est un événement marquant, symbolisant la fin d'une ère politique dans le pays. L'avenir du Gabon est désormais incertain, mais cette transition soudaine laisse place à de nombreuses interrogations sur le destin de ceux qui ont exercé un pouvoir considérable pendant si longtemps.