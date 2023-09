LIGUE 1-FRANCE : PARIS SAINT-GERMAIN ET MARSEILLE S’AFFRONTENT POUR LE PREMIER CLASSICO DE LA SAISON

Ce sera un premier arrêt majeur en LIGUE 1 ce dimanche 24 septembre au PARC DES PRINCES à Paris avec l’une des rencontres les plus suivie de ce championnat français opposant deux clubs donc l’histoire a une forte ampleur dans les mémoires. Un match pas comme les autres que le leader des Paris sportifs vous invite à vivre à travers Supergooal !

FAITES UN DÉPÔT MAINTENANT !!!

Le sage est guidé non par ce qu’il sait mais par ce qu’il ressent. Avec Supergooal les bonnes choses ne finissent jamais.

Le classico PARIS SAINT-GERMAIN – OLYMPIQUE MARSEILLE est le cheval de base pour commencer la semaine en toute tranquillité. Un match qui met aux prises deux clubs dont les objectifs restent les mêmes à chaque saison à savoir les trophées. Pour le compte de la clôture de la 6ème journée, le PARIS SAINT-GERMAIN cinquième au classement qui jouera à domicile avec sa cote de 1.63 est le favori de ce duel et devra tout donner pour prendre le dessus sur son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée afin d’obtenir un bon résultat qui lui permettra de se refaire le plein de confiance pour la suite du championnat.

Il faudra toutefois faire attention à l’OLYMPIQUE MARSEILLE troisième au classement avec sa cote de 4.60 qui essayera de prendre sa revanche en venant faire un excellent match sur le terrain de son ennemi et concurrent tout en espérant venir surprendre ce dernier et ramener un résultat positif. Un résultat qui lui permettra de continuer sur cette dynamique et reprendre le flambeau vers l’avant.

Un trente-huitième match depuis 2008 entre les deux formations toutes compétitions confondues avec une nette avance du club parisien qui totalise vingt-quatre victoires contre huit pour le club phocéen et six matchs nuls. Il faudra s’attendre à une bataille tant sur le terrain que sur le banc de touche des deux clubs.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, LIGUE 1, PARIS SAINT-GERMAIN