C’est le single que vient de commettre le virtuose du saxophone Alain Oyono en collaboration avec Valdez Mbang. Une ode sacrée où ces artistes rendent grâce pour le don de maternité.

« Tu changes mon histoire/On m’appelle maman. », sont les vers du refrain qui résument le contenu et l’esprit de la chanson ‘’Espérance’’. Un titre culte, une véritable ode sacrée où Valdez Mbang reconnait le bonheur de la maternité et la grâce d’être mère. Combien possible si ce n’est par le Gospel pour élever sa voix vers son créateur et dire merci.

Chant d’adoration dans un style groove au rythme du Gospel, le titre Espérance est un chant de victoire qui célèbre la vie, un culte à son créateur sur la restauration de la dignité face aux railleries quotidiennes des humains. « Akeva Yehovah ! Akeva Yehovah ! Merci mon Dieu. Sois béni mon Dieu. Je suis maman. Je suis maman. » Chante l’artiste. En effet, la chanson conte l’histoire d’une pariât, taxée par la société de stérile et qui appelle son Dieu au secours pour toucher au goût de la maternité. La prière seule est son intermédiaire avec son créateur auprès de qui elle élève ses pleurs. Rien n’étant impossible à Dieu, le miracle s’opère et le vœu de la femme est exaucé, car celle-ci finit par répondre aux moqueries en donnant vie. « J’étais la risée. Mon âme était blessée. Humiliée, abandonnée, affligée. Seigneur tu t’es souvenu de moi. Car impossible n’est pas ton nom Yaweh. » Note-t-on des paroles.

Une philosophie musicale.

Le single Espérance, c’est 4 :37 sec de régal musical hors norme. Le virtuose Alain Oyono démontre encore par sa brillance et sa technicité, l’excellence d’un travail de studio exceptionnel, ainsi que la fidélité dans sa philosophie artistique. A travers ce titre, le Jazzman dénonce aussi le vol des bébés, un crime contre celles qui ont porté un monde dans leur sein, sans jamais caresser le plaisir de le voir grandir. Pour porter ce message, la diva de la World music, Valdez Mbang, a accepté l'invitation de celui qu’elle considère comme « un aîné, que je respecte énormément. Malgré sa renommée, il reste humble et déborde de talent ». Avec les notes graves et aiguës dosées, le duo nous arrache les frissons et soigne les cœurs meurtris par la douleur et la consternation. Sous des influences rythmiques et vocales de leurs devanciers dont ils sont les épigones, à l’instar de Manu Dibango, le duo nous sert toute sa dextérité et sa grande maitrise de l’art. En effet, ce single est un tout musical. Une ode, un gospel, du jazz, tout mis en cadence. Une harmonie du saxophone et de la batterie (Abdou Aye Lo), en passant par la guitare (Drac Miel), la basse (Willy bousset) et le piano (Brice Essomba), ‘’Espérance’’ est un savant mélange qui associe Jazz et Gospel sur fond de groove. Un véritable équilibre satisfaisant qui représente un lien original et intéressant entre les instruments et la pratique. « Mon idée première était de faire une conversation entre un saxophoniste et un chanteur. Il ne s’agissait pas pour moi de poser la voix. L’histoire également ne se rattache pas à moi, mais elle est créée dans le but de passer un message, comme si quelqu’un étant passé par cette épreuve faisait un témoignage et rendait grâce à Dieu », conclut le virtuose Alain Oyono. Troisième single du chanteur-saxophoniste. ‘’Espérance’’ vient enrichir une discographie de deux albums, de deux singles et d'un maxi single. Le single est disponible sur Youtube et sur toutes les plateformes de téléchargement numérique.