CAMEROUN :: Démantèlement d'un Gang de Contrefaçon : Saisie de 30 Millions de FCFA en Faux Billets

Il s’agit de la fausse monnaie en nouvelles coupures de 10000, 5000, 2000. Lors de la perquisition de leur quartier général, les éléments des FMO ont découvert de la marchandise, des drogues, un pistolet automatique, des balles et des produits et appareils de fabrication d'argent. Le gang est composé de Trois femmes et deux hommes. La somme est évaluée à 30 millions CFA.

La localité de Souza est située sur la route N 5 Douala Nkongsamba département du mungo province du Littoral. Leur mode opératoire consistait à écoulé cette fausse monnaie en achetant des marchandises de première nécessité parfois à des millions de francs chez les revendeuses. C’est ainsi que sur la base de renseignements, « Le Commissariat de Sécurité Publique de la ville de Souza a mis hors d'état de nuire un gang de malfrats composé essentiellement de femmes dont la spécialité était de faire écouler dans la ville de Souza et environs les Faux Billets Flambant Neufs de nos FCFA. Le centre de production et de fabrication quant à lui était basé à Bafoussam » indique-t-on de source policière. Sous réserve de résultats de l’enquête, on ne peut pas s’aventurer à donner ici les noms de ces présumés coupables. Le chef de gang est le nommé F. Etienne Baudelaire, qui selon toute vraisemblance a été pris la main dans le sac.

Aussi, Suite à la collaboration des commerçants du marché de Souza arnaqués et victimes de ces manœuvres, ils ont permis à la police de mettre la main sur les 3 femmes, toutes en plein travail d'écoulement de ces faux billets dans la ville. Deux autres cerveaux du gang courent encore. Le plus inquiétant est qu'ils ont par dévers eux la somme totale de près de 30 millions de FCFA en Faux Billets en circulation sur le territoire national. Alerte donc.