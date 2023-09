CAMEROUN :: Affaire de l'Héritage Fotso Victor : Accusations de Captation par la Fille de Fotso Victor :: CAMEROON

L'affaire de l'héritage de Fotso Victor, homme d'affaires camerounais décédé en 2020, prend une tournure complexe avec des accusations explosives formulées par sa fille, Christelle Nadia Fotso. Dans une correspondance adressée à Calvin Raoul Sindoung Foko, expert financier agréé près la Cour d'Appel du Littoral, qui agit en tant que mandataire ad hoc, elle dénonce ce qu'elle qualifie de manœuvres visant à s'emparer illégalement de l'héritage de son défunt père.

La correspondance de l'avocate Christelle Nadia Fotso a créé un tumulte dans cette affaire déjà délicate. Elle affirme : "Je ne comprends ni comment ni pourquoi l'institution judiciaire camerounaise vous a nommé en ajoutant de la confusion à la confusion et en adoubant de manière scandaleuse l'illégalité et un gangstérisme villageois. Le testament de Victor Fotso existe et il est valable. Aucune raison juridique n'existe pour ne pas l'exécuter. Le désordre actuel a été créé parce qu'il a été outrepassé. Je demande au moins à connaître ce qui explique et justifie une telle profanation qui légitime cette captation d'héritage sauvage pour me permettre au moins d'y répondre en défendant Fotso et ma propre légitimité mise à mal par des rumeurs et des non-dits indignes."

La situation déjà complexe s'aggrave avec l'implication de Calvin Raoul Sindoung Foko, expert financier mandaté pour gérer les affaires financières liées à l'héritage de Fotso Victor. Ce dernier avait pour mission de présenter un plan d'action pour les mois à venir, y compris des projections de charges et de revenus locatifs pour le premier trimestre 2023. Il devait également élaborer un plan de remboursement des hypothèques et organiser le recrutement d'un commissaire aux comptes.

En contrepartie de ses responsabilités, Calvin Raoul Sindoung Foko reçoit une rémunération mensuelle de 1.000.000 FCFA net, ainsi qu'une prime de bonne fin correspondant à 10% des résultats nets bénéficiaires des exercices soumis en Assemblée Générale.

L'affaire de l'héritage Fotso Victor continue d'évoluer, laissant la communauté juridique et financière au Cameroun avec de nombreuses questions sans réponse. Les allégations de captation d'héritage et de comportement illégal exigent des enquêtes approfondies et une résolution transparente pour toutes les parties impliquées.