CAMEROUN :: Coup d’Etat et succession de Paul Biya au menu de la presse. :: CAMEROON

La prise de pouvoir par la force au Gabon continue de faire des vagues chez son voisin le Cameroun. La presse en parle ce matin. Aussi bien que le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé qui se mobilise pour les échéances électorales é venir. Principalement la succession de son champion Paul Biya.

Apres quarante ans de règne au Palais d’Etoudi , apitale politique du Cameroun et à l’image de ce qui s’est produit au Gabon, un coup d’Etat est-il possible au Cameroun ?

Le débat est sur la place publique ? Le journal Intégration paraissant à Yaoundé tente d’y apporter une réponse en montrant « Comment éviter un coup d’Etat ». La section camerounaise de la Coalition Tournons la Page, à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie, présente un tableau sombre du pays dirigé par Paul Biya ; et prédit que : ‘’ Tout peut se dégrader en violences diverses, virer à la fébrilité, se détériorer en activisme ou en coups d’Etat comme ailleurs ‘’. Et de proposer : L’engagement urgent de la réforme des institutions de la République, sur la base d’un programme en trois phases. Un : l’organisation des états généraux de la nation. Deux : la mise en place d’un gouvernement de transition. Trois : l’organisation des élections libres et transparentes.

Pour parer à toute éventualité, l’état-major du parti au, pouvoir se mobilise notamment pour la présidentielle 2025. A ce sujet, Expression Politique et InfoMatin, deux journaux paraissant respectivement à Douala et Yaoundé s’interrogent « Le Rdpc prépare la succession de Paul Biya ?». Le parti du flambeau ardent annonce la tenue de tournées régionaux du secrétariat général du comité central et des séminaires de formation, dès le 21 septembre prochain à Yaoundé, selon une note du secrétaire à la communication, Jacques Fame Ndongo.

Par ailleurs, Issa Tchiroma Bakary, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, président de parti allié au RDPC accorde « Le soutien indéfectible de Paul Biya ». Pour le journal Derniere Heure, Depuis près de deux ans, déjouant tous les pronostics, à l’aide de son aisance à s’adapter, il se présente dans l’esprit des camerounais comme un personnage qui sait résister aux chocs, un homme de toutes les situations. Du coup, beaucoup pensent qu’il apparaît comme l’une des perles rares du Premier ministre Dion Ngute…

A l’Ecole Militaire Interarmées, Emia « Paul Biya adoube la 39 ème promotion ». Le journal La Nouvelle indique que Ces officiers d’active de l’Ecole militaire interarmées (Emia) ont reçu leur nom de baptême vendredi dernier au cours d’une cérémonie présidée à la cour d’honneur de la Brigade du quartier général par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo.

En economie, le Financier d’Afrique revient sur la Saisie des comptes MTN pour dire que « La Beac dénonce la violation des textes bancaire par la Justice ». Le gouverneur de la Banque centrale attire l’attention du ministre des Finances sur les décisions de Justice qui ne reposent pas sur une base légale. Il demande à l’autorité monétaire nationale de saisir le ministre d’Etat, ministre de la Justice sur le risque systémique que font peser de telles décisions sur le système bancaire et financier.