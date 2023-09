CAMEROUN :: "Unité et Patriotisme", Joseph BETI ASSOMO dévoile le nom de baptême de la 39ème promotion de l'EMIA :: CAMEROON

Le nom de baptême de la 39ème Promotion des élèves officiers d'active de l'Ecole Militaire Interarmées de Yaoundé "Unité et Patriotisme" a été dévoilé le 15 septembre dernier dans la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO.

Sous Très Hautes Instructions du Président de la République Paul BIYA, Chef Suprême des Forces Armées, le Mindef a présidé la cérémonie. À ses côtés le Secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie Nationale, le général de corps d'armée René Claude Meka, les officiers généraux et officiers supérieurs, la cérémonie a été ponctuée par un défilé militaire passionnant par les promotionnaires.

Ce qu'il faut savoir de la 39ème promotion de l'EMIA. Pour une durée de 03 ans, les élèves officiers d'active subissent des modules de formation pour devenir des cadres d'armées aptes à commander. Ils sont soumis à une formation rude qui porte sur la Formation Commune de Base (FCB) et Formation de Chef de Groupe (FCG) à Tchabbal, Stage d'aguerrissement en zone forestière à Motcheboum, les Cours sur la Formation Rationnelle et Accélérée à la Conduite (FRAC), un Stage d’initiation aux Techniques commando à TCHABBAL, le Bahutage et enseignements théoriques à Yaoundé, Initiation à la lutte anti-terroriste et aux techniques commandos du BIR à Man O’war Bay, des Cours théoriques à Yaoundé puis une Sortie terrain à N’Gaoundal.

"L’attribution d'un nom à une promotion de l’Ecole Militaire Interarmées fait fonction de référence permettant l'identification dans l’ordre de succession des différentes promotions. Le nom de baptême s'inspire soit du contexte politique au moment de son attribution, soit de la mémoire de soldats s'étant particulièrement distingués par leurs faits d'armes. C'est un référentiel devant servir de motivation et de ligne de conduite à ceux qui le portent".



Pour cette 39ème promotion, le Cameroun a ouvert des places à plusieurs pays africains notamment la Côte d’Ivoire, le Mali, la Guinée Conakry, la Republique Centrafricaine et la République Démocratique du Congo.

Cette cérémonie riche en son à laquelle les familles ont été conviée sera animée par l'orchestre symphonique du quartier général. Les élèves officiers comme un seul homme ont démontré des chorégraphies typiquement militaires avec des sabres dignes de nom suivi du défilé militaire.

Le Commandant des troupes de cette cérémonie le Commandant de l'EMIA le Colonel Roger NANG ZANGUE a été félicité par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense pour le déroulement réussi de la cérémonie.