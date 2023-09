MONDE ENTIER :: Embarquez pour un périple vers la Polynésie dans TROPICAL TIKI chez Supergooal :: WORLD

Embarquez avec le fournisseur vers les îles ensoleillées du Pacifique pour une machine à sous sur le thème de la Polynésie appelée Tropical Tiki . Les tikis dans les machines à sous sont généralement des sculptures en pierre ou en bois, représentant des visages ou des motifs humains, et les développeurs ont un vrai faible pour eux.

Ils sont apparus dans de nombreuses machines à sous en ligne au fil des ans, à divers endroits, aux côtés de toutes sortes de fonctionnalités. Dans Tropical Tiki , ils apportent du charme à une machine à sous construite autour d'un mécanisme Winning Symbols Tumble, qui passe à un plateau de jeu plus grand pendant les tours gratuits. Les paiements équivalent à 0,16-0,28x la mise pour décrocher six des cartes royales 10-A à bas salaire, ou 0,4-2x la mise pour six noix de coco, fruits verts, fruits du dragon, masques tiki bleus, masques tiki verts ou masques tiki rouges.

