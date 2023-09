CAMEROUN :: 12 experts prennent part durant 2 jours au premier sommet sur le marketing sportif en Afrique :: CAMEROON

«Construire un écosystème vertueux de l'économie du sport en Afrique». C'est toute la raison d'être de la tenue de ce Premier Sommet organisé sous l'égide de Palmarès Sport Organization (PSO) cette dernière est la toute première agence marketing en Afrique francophone, Golfica ( crée en 2010) son tout premier média de golf en Afrique francophone avec les bureaux à Casablanca, Kigali et Douala.

Vison globale de ce projet : Sommet sur le Marketing Sportif en Afrique ( ASMS).

Pour cette première édition qui se tient du 16 au 17 septembre 2023 au palais polyvalent des sports de Yaoundé, Africa Sport Marketing Summit permet de balayer les différents leviers du marketing sportif sur lequel doit s'appuyer l'Afrique pour construire son écosystème.

Pour y parvenir 12 experts internationaux dans le domaine du sport sont actuellement réunis à Yaoundé en présentiel et en visio conférence.

Quelques thématiques pertinentes de ce Sommet.

Le sport dans la stratégie de communication des collectivités territoriales décentralisée ; Comment développer un club et attirer des sponsors, comment gérer l'image d'un sportif et générer des revenus ; Transformation digitale des institutions sportifs. Sont là quelques modules abordées par ses experts venus d'Espagne, Johannesburg, Douala et Yaoundé, au total pour cette première édition 14 modules ,donc 8 pour cette journée du 16 septembre.

Il faudrait relever que les représentants des marques qui oeuvrent et accompagnent le mouvement sportif y prennent également part à l'instar de Canal +, MTN, Boissons du Cameroun. Précisons que l'évolution du marketing sportif de nos jours prend en compte le TTL( Total The Line) via le conseil ,la création artistique, les médias , le digital l'événementiel et même la technologie, il est plus urgent de s'arrimer à cette done , à ce sujet on observe déjà des avancées significatives notamment dans les pays tels que le Rwanda, le human branding avec la lionne indomptable Ajara NJOYA. Ce sommet bénéficie d'un partenariat majeur et pas de moindre de Laliga espagnole première ligue en terme de performance économique dans le domaine du football, classée parmi l'une des ligues les plus influentes dans le monde ( présent dans 41 pays , 11 bureaux , 44 délégués ) , d'où ce partenariat qui sera très bénéfique pour le football en Afrique et ses acteurs.

Déroulé de cette première journée.

Dans son mot de bienvenue M. Nasser NJOYA PDG de Palmarès Sport Organization, par ailleurs fondateur ASMS Casablanca - Maroc relève que :« tout part de la maxime que le sport ne peut pas développer un pays, or le sport emploie 5millions d'employés dans le monde , pour que les professionnels du sport vivent de leurs arts il faudrait une économie de sport ,d'où la raison d'être de la tenue de ce sommet , il poursuit en disant qu'il faudrait créer des coulisses de Françoise MBANGO, Roger Mila,il faudrait que le sport en Afrique arrête d'être un jeu ,un divertissement»

Pour ce dernier le but de ce sommet serait de faire du Cameroun une place forte de l'économie sportif en Afrique ,raison pour laquel ce partenariat avec Laliga espagnole a été noué, à ce dernier de renchérir vous êtes les témoins de l'histoire.

Quelques modules en ouverture du sommet sur le Marketing Sportif en Afrique.

Employabilité dans l'industrie du sport module avec comme paneliste en visio conférence José MOYA Directeur de Laliga Business School de Madrid , dans son exposé de 15 minutes il a présenté les offres de formation au sein de la business school, son fonctionnement, son plan de stratégie etc.

Quant au deuxième exposé en présentiel intitulé : le sport dans la stratégie de communication des collectivités territoriales décentralisée animée par M. Pierre TATOUKOULOU directeur général Tatou Vibes Sports and Entertainment, mentionnant d'abord que cet agence marketing a été créé en 2008( agence marketing d'Anafoot) il a été consultant et membre de la commission marketing du CHAN en 2021. Dans son exposé d'une quinzaine de minutes il a démontré à l'assistance comment le sport peut aider les CTD au niveau local à se faire une très belle image , il poursuit en disant il est important de dire :« aux élus locaux , manager public de surfer sur le sport pour mieux vendre leurs communes cas pratique la ville de Mbouda via le club Bamboutos de Mbouda , il renchérit en disant les CTD peuvent devenir des sponsors exemple la ville de Batié peut être le sponsor du champion de MNA Francis NGANOU , il faudrait identifier les sports selon les sensibilités locales ici il a pris le cas de la région du Grand Nord qui regorge des Athlètes vu le paysage pittoresque de cette région». Les CTD ( collectivités territoriales décentralisée) doivent faire appel aux agences de marketing aux clubs pour vendre leurs communes. À ce sujet nous avons des retombées économiques du sport ( restaurant, hôtels, gadgets) , retombées médiatiques, dynamisme, potentialité, infrastructures; cet exposé s'est soldé par des questions réponses vu l'ampleur et l'urgence de ce module qui interpelle plus que jamais nos élus locaux avec les objectifs de dévèloppement durable (ODD).

Pour la gestion du stade , génération de revenu - matchdays Eduard CASTEL stadium manager FC Valence en visio conférence s'est apesenti sur le cas du stade de valence crée en 1919,sa structuration, management, billetterie de ce stade qui accueille de grande compétition avec plus de 38500 abonnés.

Suggestions au sortir de ce Premier Sommet.

L' on reste tout de même confiant que les assises de ce premier sommet seront portées vers les hautes instances sportives du Cameroun , Administration Territoriale afin que le Cameroun de Samuel Eto'o fils,Roger Mila brille économiquement parlant dans ce domaine ainsi que ses acteurs , il faudrait au préambule assainir ce secteur d'activité pollué par des structures , personnes ne maîtrisant pas les rouages et les canaux( organisation intense des séminaires et colloques).

Notons en fin de compte que la journée du 17 septembre en clôture l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun partenaire institutionnelle et diplomatique de ce premier sommet exposera sur le module: diplomatie Sportive et Nation Branding.