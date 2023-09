Josiane TCHOUNGUI : Nouvelle Directrice Générale d'Atlantic Cocoa au Cameroun :: CAMEROON

Après cinq années passées à l'étranger, elle revient au Cameroun pour prendre la direction d'Atlantic Cocoa, une entreprise spécialisée dans la transformation du cacao située au Port de Kribi.

Josiane TCHOUNGUI a été nommée Directeur Général d'Orabank Bénin en 2018, où elle a également occupé le poste de Vice-Présidente de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Bénin (APBEF-BENIN) et de membre du Conseil d'Administration des sociétés SOAGA et SGI-BENIN.

Depuis 2023, Josiane TCHOUNGUI ressentait le désir de revenir dans son pays d'origine. Elle s'est mise à la disposition du Groupe Atlantic et a accepté la mission à Kribi, au Cameroun.

Atlantic Cocoa est une entreprise d'importance, devenant la première à obtenir une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT) au Port de Kribi. Josiane TCHOUNGUI envisage son mandat sous le signe de la qualité et de la compétitivité.

Sous la direction de GNINAHOPHIN Pierre OUATTARA, le Directeur Général sortant, Atlantic Cocoa a réussi à se positionner au cœur de la transformation locale du cacao. L'usine d'ACC peut broyer jusqu'à 48 000 tonnes de fèves de cacao par an, avec une capacité extensible à 64 000 tonnes. Des plans pour une capacité future de 100 000 tonnes sont également à l'étude. La première cargaison d'ACC, d'environ 200 tonnes de masse de cacao, est partie du port en eau profonde de Kribi en décembre 2021 à destination des Pays-Bas. Aujourd'hui, ACC compte des clients sur quatre continents : Afrique, Amérique, Asie et Europe.

Les défis qui attendent Josiane TCHOUNGUI comprennent le maintien de la qualité des produits (masse, beurre, tourteau et poudre de cacao) et la réputation d'ACC en tant qu'acteur majeur de la transformation du cacao. Elle devra également adapter les produits d'ACC aux tendances de l'industrie et rester compétitive sur le marché mondial, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en soutenant la croissance durable de l'entreprise.

Josiane TCHOUNGUI envisage également de renforcer les relations avec le Port Autonome de Kribi (PAK), gestionnaire de la zone industrielle, afin de favoriser un partenariat gagnant-gagnant. Elle espère un soutien logistique pour faciliter les opérations, des investissements dans les infrastructures de transport et de connectivité, ainsi qu'un climat favorable à l'investissement.

Josiane TCHOUNGUI est une professionnelle expérimentée, titulaire d'une maîtrise en économie de gestion de l'Université Catholique d'Afrique Centrale à Yaoundé, d'un diplôme de troisième cycle en management des banques et institutions financières de l'IESEG de Lille en France, et de certificats exécutifs en gestion de HEC Paris et en finance de la London Business School. Elle a débuté sa carrière en 1996 et a occupé divers postes dans le secteur bancaire avant de prendre la direction d'Orabank Bénin en 2018.

Josiane TCHOUNGUI est prête à relever les défis qui l'attendent chez Atlantic Cocoa au Cameroun et à contribuer au succès continu de l'entreprise dans l'industrie du cacao.