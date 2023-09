15/09/2015-15/09/2023: Hommages de la diaspora camerounaise combattante de Belgique: Il ya huit ans, le Professeur Kapet de Bana nous quittait :: BELGIUM

Le 15 septembre 2015 à l’Hôpital Brousse en Banlieue Parisienne, le Professeur Kapet de Bana nous quittait.

Le Professeur Kapet De Bana était alité à cause d'une longue maladie qui a finalement eu raison de lui à l’Hôpital Brousse en Banlieue Parisienne où il s'est éteint le 15 septembre 2015 dans l'après-midi.

Africaniste de la première heure, Président fondateur de la Ligue Camerounaise des Droits de l'Homme (LCDH) ,Professeur d’Université, Économiste, Juriste comparatiste, Sociologue, Expert Consultant en Droits de l’Homme, Premier doyen de la faculté de droit de l'Institut polytechnique de Guinée Conakry, Chargé des affaires diplomatiques au sein du Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE), dont il fut l'un des pères fondateurs, le doyen Kapet de Bana était également membre fondateur de la Fondation Moumié crée à Bruxelles.

Proche conseiller de Félix Roland Moumié, de Ben Bella, de Sékou Touré et tant d’autres présidents, à lui seul il représentait une bibliothèque savante et vivante.

Monsieur Kapet de Bana a fait partie de la première délégation qui a représentée le Cameroun aux Nations Unies en 1961. Aussi, il a passé 10 années en prison au camp Boiro avec Diallo Telli, le 1er Secrétaire Général de l'Organisation de l’Unité Africaine comme prisonnier politique en Guinée Conakry. Il était parmi les plus anciens réfugiés politique camerounais et auteur d'une kyrielle d'ouvrages

Adieu professeur…

Professeur Kapet, avant tout le monde, de manière prophétique, tu as éveillé les consciences, tu as tracé les routes, ouvert des chemins et des voies pour une nouvelle conception de la liberté et du progrès. Tu nous as donné la force de regarder demain. Tu nous as sommé de trouver la force d’inventer notre route et la débarrasser des formes toutes faites des divisions, des formes pétrifiées qui l’obstruent. Voilà l’explication essentielle et fondamentale c’est la reconnaissance par le peuple combattant de ta clairvoyance et le caractère prophétique de tes choix.

Présent à la rencontre des 9 et 10 décembre 2003 à Bruxelles en Belgique et qui a connue la naissance du Code ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora), il a été de ceux qui ont œuvré pour la naissance de ce collectif au sein duquel il occupait à la suite de la réunion du 5 mai 2007 à Louvain-La-Neuve le poste de chargé des affaires étrangères.

Professeur Kapet de Bana pourquoi ton départ, maintenant irrémédiable, n’ouvre pas à l’absence, n’ouvre pas à l’abandon, n’ouvre pas au désespoir. Ton silence doit nous inviter au recueillement, à la construction d’une nouvelle espérance, à un recommencement, à prendre un nouveau départ. Nous nous armerons de tout ce que tu nous a laissé : ta doctrine, ta philosophie, ta parole, certes, mais aussi ton désir de voir le Cameroun épargné de la bande de "jouisseurs incompétents et irresponsables" [comme tu avais l'habitude de la dire]

Cette perte du Professeur Kapet De Bana est un coup dur, non seulement pour un continent noir où les Hommes d’exception deviennent de plus en plus des exceptions rarissimes, mais aussi, pour un Cameroun où les abus de pouvoir, la corruption, le népotisme et les dérives dictatoriales, sont depuis longtemps la règle.

Professeur Kapet de Bana, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Que ton âme repose en paix.

Fait à Bruxelles le 15 septembre 2023

1- Le CODE( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora Camerounaise) : Ms. Azei Ophilia Bih

2- Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun : Ndeppe Fomo Christophe

3- ASMA (Action Solidaire pour Marafa) : Aimé Nyambe

4- CEBAPH( Cercle Belgo Africain Pour la Promotion Humaine) : Hugues Seumo

5- ASI (Action Solidaire Internationale ) : Gisèle Emegue

6- La Fondation Moumié : Emene Louise