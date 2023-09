CAMEROUN :: Le ministre augmente les frais des examens, le gouverneur menace les enseignants. :: CAMEROON

Ce sont les sujets qui meublent les manchettes des tabloïds de ce vendredi15 septembre 2023 au Cameroun.

Au sujet des Frais d’examens, le journal La Voix du centre parle de « La hausse qui fâche ». Terrible colère au sein des élèves et parents suite à la découverte stupéfiante de la décision unilatérale du ministère des Enseignements secondaires augmentant les frais d’inscription aux examens organisés par l’OBC, passant désormais de 9 500 Fcfa à 12 000 Fcfa…

En réaction le mouvement On A Trop Supporté des enseignants est monté sur le créneau pour revendiquer les meilleures conditions de travail pour les enseignants. Avec ? en prime l’opération Rentrée Morte qui consiste pour les enseignants de se présenter dans les salles sans donner les enseignements. Le quotidien La Nouvelle Expression sur les mesures prises par les autorités administratives. Pour le journal « Des préfets à la chasse des grévistes ». C’est la solution magique que les autorités ont finalement trouvée pour casser la formule de grève plus pernicieuse que les Mouvements Ots et Ota ont engagée depuis la rentrée scolaire pour paralyser l’école.

Le quotidien Le Messager est allé vers l’Office du Baccalauréat pour « Comprendre le relèvement des frais d’inscription aux examens officiels ». Les frais d’inscription aux examens officiels organisés par l’Obc passent cette année de 9 500 Fcfa à 12 000 Fcfa, comme on peut le lire dans une note signée de Boniface Bayaola, le secrétaire d’Etat du ministère des Enseignements secondaires (Minesec).

Cependant que Cameroon Tribune parle de l’ Appui à l’éducation de base au Cameroun avec « 18 milliards F décaissés en 2023 ». 12 000 enseignants recrutés, 60 000 autres formés. Tels sont les résultats phares des activités mises en œuvre par le Programme financé par la Banque mondiale. Le ministre de l’Education de Base, Laurent Serge Etoundi Ngoa, a présidé la 5e session ordinaire de son Comité de pilotage hier à Yaoundé.



Cameroon Tribune va plus loin en Enseignement supérieur par « La nouvelle loi expliquée ». Le séminaire d’imprégnation présidé hier à Yaoundé par le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Jacques Fame Ndongo a pour objectif de permettre à plus de 200 promoteurs d’instituts privés de mieux comprendre ce nouveau texte promulgué le 25 juillet dernier par le président de la République, Paul Biya. L’Enseignement supérieur privé est aussi « Sur le campus de l’assainissement. ». Comprendre la loi N° 2023/007 du 25 juillet 2023, portant orientation de l’Enseignement supérieur au Cameroun, avec pour défi, l’exigence des créateurs de richesses. Relève Le Messager.