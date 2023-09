Le Sénégal affrontera le Cameroun en match amical en France avant la Coupe d'Afrique :: CAMEROON

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas, les équipes nationales de football se préparent activement pour le tournoi continental. Le Sénégal, l'une des équipes favorites pour remporter le titre, a récemment annoncé un match amical de gala qui l'opposera au Cameroun, un autre prétendant au titre africain.

Ce match amical entre le Sénégal et le Cameroun aura lieu le 16 octobre 2023, dans un mois, en France. La Fédération sénégalaise de football a choisi le Stade Bollaert-Delélis à Lens comme lieu de cette confrontation. Le coup d'envoi est prévu à 20h30 heure locale.

Il est important de noter que le dernier affrontement officiel entre le Sénégal et le Cameroun remonte au 17 janvier 2017, lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui s'est déroulée au Gabon. Ce match s'était terminé sur un score nul et vierge, et le Cameroun avait finalement remporté la victoire aux tirs au but, malgré un penalty manqué par Sadio Mané pour le Sénégal. Cette année-là, le Cameroun avait remporté la compétition, en battant l'Égypte en finale.

Ce match amical sera donc l'occasion pour les deux équipes de se mesurer avant le grand rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Les fans de football attendent avec impatience cette rencontre entre deux équipes talentueuses et ambitieuses, et elle promet d'être un spectacle passionnant pour les amateurs du ballon rond. Les entraîneurs auront également l'opportunité d'ajuster leurs stratégies et de tester leurs joueurs en vue du tournoi continental qui se déroulera en janvier 2024.