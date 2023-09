CAMEROUN :: En Coulisses, Touadera Préparait la Libération d'Amougou Belinga Pendant le Match des Lions :: CAMEROON

Alors que l'attention du Cameroun était captivée par le match des Lions Indomptables, une manœuvre discrète se tramait en coulisses. Faustin Archange Touadera, le président centrafricain, avait récemment effectué une visite à Yaoundé, et les conséquences de cette rencontre commencent à se faire sentir, notamment en ce qui concerne la libération annoncée de Jean Pierre Amougou Belinga, le célèbre patron de Vision 4, actuellement incarcéré à la prison de Kondengui.

Sur une page Facebook intitulée "Ensemble avec Mélissa Amougou Belinga", une déclaration énigmatique a été publiée il y a quelques heures : "Peu importe la durée des mensonges et de la manipulation, la lumière et la vérité finiront par faire surface... Je suis Jean Pierre AMOUGOU BELINGA." Cette sortie intrigue et alimente les spéculations sur la libération imminente de l'homme d'affaires.

Cette annonce survient après la visite du président Touadera à Yaoundé. Selon nos sources à la présidence camerounaise, les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête le 12 septembre dernier, au moment même où les Lions Indomptables affrontaient le Burundi. L'entretien, qui a duré plus d'une heure, a abordé plusieurs sujets, notamment la crise gabonaise, la sécurité transfrontalière, l'École de formation aux opérations de maintien de la paix (EFOMP) récemment créée à l'est du Cameroun, l'élection à venir en République centrafricaine, et bien sûr, la libération de Jean Pierre Amougou Belinga.

Ce n'est pas la première fois que le président Touadera œuvre en faveur de la libération de son ami Amougou Belinga. Depuis l'arrestation de ce dernier, il a multiplié les efforts pour obtenir sa libération, allant jusqu'à lui accorder un passeport diplomatique et le considérant comme un conseiller de l'ombre.

La déclaration sur la page Facebook suggère que les négociations en coulisses ont peut-être abouti à un accord pour la libération d'Amougou Belinga. Cependant, l'avenir nous dira si la vérité triomphera réellement, car cette libération, si elle se produit sans qu'une justice objective ne soit rendue, pourrait susciter des répercussions, que ce soit devant un tribunal des hommes ou devant le tribunal de la conscience individuelle.