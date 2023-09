POURQUOI AU CAMEROUN LE FOOTBALL REND IDIOT ! :: CAMEROON

Mardi dernier les Lions Indomptables du Cameroun en battant les Hirondelles du Burundi à Garoua, se sont qualifiés pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu l’année prochaine en côte d’ivoire. Le peuple a dansé et festoyé, tout le monde était donc content.

Toutefois, il y a toujours une polémique qui n’a pas lieu d’être à chaque sortie des Lions, en effet, certains estiment que les camerounais en font trop, qu’ils accordent trop d’importance aux Lions au détriment de certaines causes comme la défense des droits humains et la justice sociale. Ce qui qui n’est pas faux, seulement, je me sens obligé à chaque fois de rappeler à tout ce beau monde que le problème n’est pas les Lions Indomptables ou même l’amour que nos compatriotes ont pour ceux-ci, mais plutôt l’analphabétisme politique généralisé.

Car on peut bien aimer le foot, être un fervent supporter de notre équipe nationale de football mais quand besoin est, se mobiliser pour défendre les causes nobles et être engagé politiquement.

L’un n’exclut pas l’autre en fait.

Nous sommes en pleine période de rentrée scolaire au Cameroun, combien de nos compatriotes sont au courant que les enseignants du secondaire sont en grève, ils réclament depuis des lustres une meilleure qualité de vie et des conditions de travail acceptables! combien de nos compatriotes savent que ce même 12 septembre 2023 pendant qu’ils étaient occupés à fêter le troisième but du Cameroun marqué par Vincent Aboubakar, le ministère des enseignements secondaires a émis en catimini une correspondance annonçant une augmentation des frais d’inscription aux examens organisés par l’OBC (Office du Baccalauréat du Cameroun).

Ainsi, les frais d’inscription passent de 9 500 FCFA à 12 000 FCFA.

Quand le foot rend idiot !

C’est exactement lorsqu’un (citoyen) ne sait plus faire la part des choses. Partout ailleurs les gens aiment et adorent même ce sport mais pas au point de sacrifier des éléments indispensables pour la vie comme l’accès à l’eau potable, aux soins de santé accessibles pour tous, à l’éducation, à un logement décent pour chacun et bien d’autres nécessités.

Si on arrive à ce point, c’est surtout parce-que les politiciens au Cameroun principalement ceux de l’opposition ne sont pas efficaces. Ceux-ci ont la responsabilité d’occuper constamment la scène nationale à travers des activités d’éducation pour que le peuple ne s’éloigne pas des fondamentaux. Le pouvoir à tout intérêt à ce que les choses restent ainsi, un peuple aussi émotif et porté vers le ludique ne questionne généralement jamais la gestion de l’Etat.

Ces deux dernières années, le Sénégal a plafonné pratiquement sur le football africain notamment en gagnant la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) et le Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2022). Seulement, il faut voir comment les sénégalais sont restés attentifs sur l’actualité politique dans leur pays, au point de faire plier par des manifestations de grande envergure le président Macky Sall qui voulait contre la volonté du peuple sénégalais et la constitution briguer un troisième mandat.

Le cas du Sénégal n’est pas isolé en Afrique, plusieurs peuples savent mettre (les organes) sur le sport, le football quand il le faut, mais aussi se mobiliser quand il y a des enjeux plus importants.

Ceci arrivera certainement aussi au Cameroun, lorsque la société civile sera assez forte et quand il y aura un Homme politique assez charismatique pour lui aussi remplir tout un stade. En attendant allez les Lions!