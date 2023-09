CAMEROUN :: COMMUNIQUÉ DU MRC SUR LE 65ème ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DE RUBEN UM NYOBE, HERO NATIONAL :: CAMEROON

Le 13 septembre 1958, Ruben UM NYOBE, le Secrétaire général de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) était assassiné à Boumyebel par les forces étrangères et leurs supplétifs camerounais et africains, en raison de son amour pour son pays, le Cameroun.

65 ans après cet assassinat à la suite duquel notre pays accéda, désorienté, à l’indépendance, le combat du Mpodol demeure d’actualité malgré toutes les trahisons – et elles furent et demeurent nombreuses.

En effet, la question de l’émancipation stratégique du Cameroun et de l’élévation du niveau de vie de nos compatriotes que posait UM NYOBE et ses camarades reste entière.



Dès sa création, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) s’est inscrit dans le combat politique authentique de ce patriote courageux et de ses compagnons, dignes fils et filles de notre pays. C’est le combat de tous les Camerounais. Il doit s’inscrire dans la lutte pour la dignité des Africains et la construction d’une Afrique forte, qui s’impose dans le concert des Etats et des Peuples du monde et coopère avec les uns et les autres dans le respect mutuel.

Le Président National

Maurice KAMTO

Le 13 septembre 2023