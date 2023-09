Coupe d'Afrique des Nations : les pays qualifiés pour la compétition :: AFRICA

L'échéance arrive à grands pas : la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Repoussée à cause d'intempéries importantes sur le territoire, la compétition prendra finalement place. Sur place, les infrastructures comme le Stade d'Ebimpé pourront accueillir plus de 60 000 spectateurs.

Bonne nouvelle, nous connaissons déjà 22 des pays qualifiés pour la CAN, après une phase des éliminatoires qui réserve des surprises et confirme la position de nos équipes préférées. Parmi les équipes favorites, les tenants du titre, mais aussi les équipes les plus performantes du continent se donnent rendez-vous. Petite piqûre de rappel avant le coup d'envoi du plus grand tournoi d'Afrique.

Côte d’Ivoire , honneur au pays hôte

Pour le plus grand bonheur des parieurs - notamment sur le site bet365 - la Côte d’Ivoire semble prête à accueillir la compétition, même si certains doutent subsistent. En effet, on ne sait pas véritablement si les six stades utilisés pour la compétition seront rénovés à temps, malgré les efforts fournis pour la fin des travaux.

L'équipe de Côte d’Ivoire, déjà deux fois championne de la CAN en 1992 et 2015, dispose d'atouts solides pour arracher le trophée à domicile. Les Éléphants savent que la pression est forte, mais ils peuvent se vanter d'une phase éliminatoire victorieuse avec un dernier match contre le Lesotho qui se solde par un 1-0.

Sénégal: les tenants du titre

Sans réelle surprise, le Sénégal reste le pays favori de la compétition avec le sentiment que l'équipe domine depuis quelques années le foot africain. L'équipe de Sadio Mané va au bout de ses rêves avec une forte cohésion, mais aussi un vivier de nouveaux talents révélés dans les championnats U17 et U19.

Les lions du Sénégal ont vraiment tout pour reproduire l'exploit de 2021 et s'imposer sur la scène continentale comme une puissante machine à marquer des buts. Les parieurs et bookmakers de tout horizon ont les yeux braqués sur cette équipe qui dispense un football généreux et dynamique.

Le Maroc, la qualif’ tranquille

Malgré le tremblement de terre tragique qui vient de secouer le pays, sa qualification pour la CAN semble être une formalité. Coincé dans un groupe K avec l'Afrique du Sud et le Libéria, le Maroc est contraint d'annuler son dernier match avec le Libéria qui devait avoir lieu le 9 septembre.

Espérons que le mental d'acier et la dynamique de jeu qui caractérise les Lions de l'Atlas seront au rendez-vous. Rappelons que l'équipe du Maroc a marqué les esprits de manière internationale avec un ticket en demi-finale de Coupe du Monde. Les liens de ses joueurs avec divers clubs européens (Azzedine Ounahi, à l’Olympique de Marseille ) ne font que renforcer le sentiment que le Maroc est prêt à tous les challenges footballistiques.

Afrique du Sud, passe ou casse

Avec l'Afrique du Sud, c'est tout ou rien. Lorsque les hommes d'Hugo Broos arrachent une qualification contre le Libéria, c'est juste après une rencontre décevante contre le Maroc ainsi qu'un match nul contre le Libéria.

Pourtant, les Bafana Bafana restent le fier étendard d’une grande nation de football sur le continent, et l 'engouement pour ce sport ne cesse de gagner du terrain depuis la Coupe du Monde de 2010, bercée par le doux son des vuvuzelas.